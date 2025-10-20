Premier League: Οι πέντε πιο γρήγορες απολύσεις στην ιστορία
Μόλις 39 ημέρες κράτησε η παρουσία του Άγγελου Ποστέκογλου στο «τιμόνι» της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς η Σαββατιάτικη (18/10) εντός έδρας ήττα με 0-3 από την Τσέλσι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
Μόλις 17 λεπτά μετά το τελικό σφύριγμα της συνάντησης, ο σύλλογος εξέδωσε την ανακοίνωση της απόλυσης του Ελληνοαυστραλού τεχνικού, που διαδέχθηκε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο για να... σουλουπώσει την ομάδα, ωστόσο μέτρησε 6 ήττες και δυο ισοπαλίες, με αποτέλεσμα το φινάλε της συνεργασίας να έρθει μοιραία.
Δείτε ΕπίσηςΠοστέκογλου: Η σύντομη θητεία στη Νότιγχαμ Φόρεστ με «μαύρο» απολογισμό και αρνητικά ρεκόρ
Έτσι, ο 60 ετών τεχνικός παραλίγο να γράψει αρνητική ιστορία, καθώς η 39 ημερών παραμονή του στον πάγκο ήταν η 2η «μικρότερη» στην 33χρονη ιστορία της Premier League. Μόνο ο Σαμ Αλαρντάις «ξεπερνάει» τον Ποστέκογλου. Συγκεκριμένα, ο Άγγλος προπονητής ανέλαβε τα ηνία της Λίντς τον Μάϊο του 2023, είδε όμως την πόρτα της εξόδου ένα μήνα μετά (Ιούνιος), με τον σύλλογο να υποβιβάζεται έπειτα από 3 ήττες σε 4 αγώνες.
Στην 3η θέση της σχετικής λίστας συναντάμε τον Λες Ριντ των... 40 ημερών με την Τσάρλτον, ενώ Ρενέ Μέουλενσταϊν (75 ημέρες, Φούλαμ) και Φρανκ Ντε Μπουρ (77 ημέρες, Κρίσταλ Πάλας) συμπληρώνουν την πεντάδα.
🚨 The top 5 shortest manager tenures in the Premier League:
1. Sam Allardyce (Leeds United): 30 days
2. Ange Postecoglou (Nottingham Forest): 39 days
3. Les Reed (Charlton Athletic): 40 days
4. Rene Meulensteen (Fulham): 75 days
5. Frank De Boer (Crystal Palace): 77 days pic.twitter.com/k0Uk4dSqKS— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.