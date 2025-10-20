Ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά από μόλις 39 ημέρες παρουσίας και... παραλίγο να πιάσει κορυφή στη λίστα των 5 γρηγορότερων απολύσεων στην ιστορία της Premier League.

Μόλις 39 ημέρες κράτησε η παρουσία του Άγγελου Ποστέκογλου στο «τιμόνι» της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς η Σαββατιάτικη (18/10) εντός έδρας ήττα με 0-3 από την Τσέλσι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μόλις 17 λεπτά μετά το τελικό σφύριγμα της συνάντησης, ο σύλλογος εξέδωσε την ανακοίνωση της απόλυσης του Ελληνοαυστραλού τεχνικού, που διαδέχθηκε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο για να... σουλουπώσει την ομάδα, ωστόσο μέτρησε 6 ήττες και δυο ισοπαλίες, με αποτέλεσμα το φινάλε της συνεργασίας να έρθει μοιραία.

Έτσι, ο 60 ετών τεχνικός παραλίγο να γράψει αρνητική ιστορία, καθώς η 39 ημερών παραμονή του στον πάγκο ήταν η 2η «μικρότερη» στην 33χρονη ιστορία της Premier League. Μόνο ο Σαμ Αλαρντάις «ξεπερνάει» τον Ποστέκογλου. Συγκεκριμένα, ο Άγγλος προπονητής ανέλαβε τα ηνία της Λίντς τον Μάϊο του 2023, είδε όμως την πόρτα της εξόδου ένα μήνα μετά (Ιούνιος), με τον σύλλογο να υποβιβάζεται έπειτα από 3 ήττες σε 4 αγώνες.

Στην 3η θέση της σχετικής λίστας συναντάμε τον Λες Ριντ των... 40 ημερών με την Τσάρλτον, ενώ Ρενέ Μέουλενσταϊν (75 ημέρες, Φούλαμ) και Φρανκ Ντε Μπουρ (77 ημέρες, Κρίσταλ Πάλας) συμπληρώνουν την πεντάδα.