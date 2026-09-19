Πρώτη νίκη στην Premier League μετά από 25 χρόνια για τη Κόβεντρι, που επιβλήθηκε 1-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ εκτός έδρας.

Πρώτη νίκη στα σαλόνια της Premier League μετά από 25 χρόνια για την Κόβεντρι, που σόκαρε τη Νότιγχαμ Φόρεστ λυγίζοντάς τη με 1-0 στο Σίτι Γκράουντ. Οι δύο ομάδες ήταν κινητικές στο πρώτο ημίχρονο και είχαν κάποιες αξιόλογες στιγμές, εντούτοις καμία εξ αυτών δεν μετουσιώθηκε σε κάποιο γκολ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σκορ στην ανάπαυλα.

Αυτό άλλαξε στο 55', όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων βρήκε τον Ντασίλβα και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση, βάζοντας μπροστά στο σκορ την ομάδα του - με το γκολ αυτό να είναι το πρώτο για τους Γαλάζιους στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν στη συνέχεια για την ισοφάριση και νόμισαν ότι τη βρήκαν στο 87ο λεπτό, εντούτοις το γκολ του Ζεσούς ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Το 1-0 εντέλει δεν άλλαξε, με την ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ να προσγειώνεται απότομα μετά το διπλό ενάντια στην Άστον Βίλα και εκείνη του Φρανκ Λάμπαρντ από την άλλη να κάνει σεφτέ και να παίρνει ψυχολογία.