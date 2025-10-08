Το σχέδιο για το νέο γήπεδο της Γιουνάιτεντ έχει συναντήσει πολλά εμπόδια, καθώς η γη, τα χρήματα και η iconic στέγη μπλοκάρουν την έναρξη.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσίασε πριν επτά μήνες τα σχέδια για ένα νέο γήπεδο χωρητικότητας 100.000 θεατών στον χώρο του Ολντ Τράφορντ, σε συνεργασία με τον διάσημο αρχιτέκτονα Νόρμαν Φόστερ. Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ είχε χαρακτηρίσει το έργο «το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο», όμως η πραγματικότητα φέρνει μεγάλες προκλήσεις και καθυστερήσεις.

«Σήμερα ξεκινά ένα απίστευτα συναρπαστικό ταξίδι για την υλοποίηση του κορυφαίου γηπέδου ποδοσφαίρου στον κόσμο», είχε δηλώσει ο χαρακτηριστικά ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ τον περασμένο Μάρτιο.

Προβλήματα και καθυστερήσεις

Το βασικό πρόβλημα αφορά την αγορά της γης, γιατί εκεί λειτουργεί το σιδηροδρομικό τερματικό της εταιρείας Freightliner. Η εταιρεία ζητά 470 εκατ. ευρώ, ενώ η εκτίμηση της Γιουνάιτεντ κυμαίνεται μεταξύ 47 και 59 εκατ. ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια και μπλοκάρει την πρόοδο. Παράλληλα, η διαδικασία αδειοδότησης και οι υψηλές τιμές της γης δυσκολεύουν το έργο, ενώ η πιθανή απαλλοτρίωση θα καθυστερούσε ακόμη περισσότερο την κατασκευή.

Το πρόβλημα με το στέγαστρο

Το τεράστιο στέγαστρο, που αρχικά προγραμματιζόταν να καλύψει ολόκληρο το γήπεδο, κόστιζε περίπου 410 εκατ. ευρώ και αποτελούσε το σήμα-κατατεθέν του έργου. Αφού στην αρχή είχε παρουσιαστεί ως «ομπρέλα» που θα συνέλεγε ενέργεια και νερό, ήταν το στοιχείο που θα έκανε το γήπεδο μοναδικό. Προστατεύει τους φιλάθλους από τη βροχή και ταυτόχρονα τιμά την ιστορία της ομάδας, αφού οι τρεις “αιχμές” του παραπέμπουν στο διαβόητο τρίαινα που φαίνεται στο έμβλημα της. Χωρίς αυτό, το γήπεδο χάνει μέρος της μοναδικότητας και της ορατότητάς του, αλλά η ομάδα εξετάζει τώρα την επιλογή να προχωρήσει χωρίς το στέγαστρο για να μειώσει το κόστος και την ανάγκη για μεγάλη έκταση γης.

Χρηματοδότηση και βιωσιμότητα

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στα 2,4 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου διπλάσιο από το νέο γήπεδο της Τότεναμ. Παρά το υψηλό χρέος της ομάδας (περίπου 1,3 δισ. ευρώ συνολικά), υπάρχουν διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης από τράπεζες, επενδυτικά ταμεία και ιδιωτικά κεφάλαια. Η ομάδα σκοπεύει να καλύψει μέρος της χρηματοδότησης μέσω εισιτηρίων, μελών και εμπορικών δραστηριοτήτων γύρω από το γήπεδο, ενώ εξετάζει και την πιθανότητα έκδοσης αδειών διαρκείας. Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση και ο αρχιτέκτονας παραμένουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν. Ο στόχος παραμένει ένας φιλόδοξος χώρος που θα αποτελέσει σύμβολο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στην καινοτομία, την αισθητική και τη βιωσιμότητα.