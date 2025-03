Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να αφήσει το «Ολντ Τράφορντ» μέσα στην επόμενη πενταετία, δίνοντας στη δημοσιότητα το πλήρες πλάνο του εντυπωσιακού νέου γηπέδου που θα έχει χωρητικότητα 100.000 θέσεων και μια ιδιαίτερη ατσάλινη περιβολή.

Μετά από 115 χρόνια στο ιστορικό της σπίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να βάλει τέλος εποχής στο ιστορικό «Ολντ Τράφορντ», μετακομίζοντας σε νέα υπερσύγχρονη έδρα!

Η διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων εξέδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες του νέου της γηπέδου, που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο με χωρητικότητα 100.000 θέσεων (74.000 το Ολντ Τράφορντ) και εκτιμάται πως θα είναι έτοιμο μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το «New Trafford», όπως φέρεται πως θα ονομαστεί, πρόκειται να χτιστεί αρκετά κοντά με την τοποθεσία του «Ολντ Τράφορντ» και σύμφωνα με τα πρώτα σχέδια, θα ξεχωρίζει για την εμφάνισή του με ένα ιδιαίτερο «πέπλο» από γυαλί και ατσάλι να περιβάλει το γήπεδο, στηριγμένο σε τρεις στήλους που θα το καθιστούν ορατό από 40 χιλιόμετρα απόσταση. Περίπου δηλαδή από τα περίχωρα του Λίβερπουλ! Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αξιοποίηση του εξωτερικού χώρου, που θα έχει τη μορφή ενός μικρού «χωριού» και μια κεντρική πλατεία σχεδόν διπλάσια σε έκταση της πλατείας Τραφάλγκαρ.

