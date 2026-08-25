Ακόμα μια προσθήκη στη μεσαία γραμμή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία επισημοποίησε την απόκτηση του Κάρλος Μπαλεμπά από τη Μπράιτον αντί 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιστρέφεται φέτος γύρω από την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με την τελευταία προσθήκη των Κόκκινων Διάβολων να το αποδεικνύει περίτρανα.

Μετά τις μεταγραφές των Αντρέι Σάντος (Τσέλσι) και Γιούρι Τίλεμανς (Άστον Βίλα), η Μάντσεστερ προχώρησε και στην ανακοίνωση της απόκτησης του 22χρονου Καμερουνέζου χαφ, Κάρλος Μπαλεμπά, από τη Μπράιτον.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν έρθει σε συμφωνία τις προηγούμενες μέρες με τους Γλάρους για τη μεταγραφή που θα φτάσει τα 75 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, με τον ποδοσφαιριστή κατόπιν να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο εξαετούς διάρκειας με τη νέα του ομάδα.

Ο Μπαλεμπά αποτελούσε διακαή πόθο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το προηγούμενο καλοκαίρι, όμως οι απόπειρες για να έρθει σε συμφωνία με τη Μπράιτον είχαν πέσει στο κενό. Ένα χρόνο αργότερα ωστόσο η κατάληξη ήταν διαφορετική, με την ομάδα του Κάρικ να προσθέτει ακόμα ένα νέο πρόσωπο στον άξονα.

Την προηγούμενη σεζόν ο Καμερουνέζος αμυντικός μέσος κατέγραψε συνολικά 35 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπράιτον σε όλες τις διοργανώσεις και αποτέλεσε σημαντικό γρανάζι για την ομάδα των Τζίμα - Κωστούλα.