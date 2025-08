Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχεδιάζει την κατασκευή ενός γηπέδου 100.000 θέσεων, όμως οι διαπραγματεύσεις για το πρότζεκτ-μαμούθ έχουν «κολλήσει».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο που δεν είναι άλλος από την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου γηπέδου 100.000 θέσεων δίπλα στο ιστορικό «Όλντ Τράφορντ». Πρόκειται για ένα έργο που ο ίδιος ο Τζιμ Ράτκλιφ έχει χαρακτηρίσει ως το «Γουέμπλεϊ του Βορρά». Ωστόσο, το φιλόδοξο αυτό πλάνο έχει ήδη προσκρούσει σε ένα σημαντικό εμπόδιο, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του απαραίτητου οικοπέδου βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Η έκταση που χρειάζεται η Γιουνάιτεντ χρησιμοποιείται σήμερα ως σιδηροδρομικός εμπορευματικός σταθμός από την εταιρεία Freightliner. Παρότι η εταιρεία έχει εκφράσει πρόθεση να μετακομίσει σε νέα τοποθεσία, ζητά περίπου 470 εκατομμύρια ευρώ για τη γη, τη στιγμή που οι Κόκκινοι Διάβολοι την αποτιμούν μεταξύ 47 και 59 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι τεράστια, με τις συνομιλίες να έχουν κολλήσει στα ποσά.

Στο τραπέζι υπάρχουν διάφορα εναλλατικά σενάρια, σύμφωνα με το Guardian. Είτε η Γιουνάιτεντ αυξάνει την προσφορά της για την αγορά της έκτασης, είτε περιμένει την Freightliner να ρίξει τις απαιτήσεις της.

Το κόστος του νέου σταδίου εκτιμάται στα 2,3 δισ. ευρώ, αν και πηγές αναφέρουν ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 3,5 δισ., κυρίως λόγω της εντυπωσιακής κατασκευής της στέγης, η οποία από μόνη της αγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ.

Η Γιουνάιτεντ επιμένει πως δε θα ζητήσει δημόσια χρηματοδότηση, ενώ το πλάνο προβλέπει τεράστια οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν από το έργο πάνω από 92.000 νέες θέσεις εργασίας, 17.000 κατοικίες στον περιβάλλοντα χώρο και θα προσελκύσει 1,8 εκατ. νέους επισκέπτες ετησίως.

