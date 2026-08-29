Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων της League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026-2027.

H UEFA γνωστοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/08) το αναλυτικό πρόγραμμα των 8 αγωνιστικών της φετινής League Phase του Champions League. Η πρώτη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα ξεκίνησει το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρώθει στις 27 Ιανουαρίου του ερχομενού έτους, με τις 36 ομάδες να παίζουν, όπως συνηθίζεται, ταυτόχρονα.

Το πρόγραμμα της League Phase του Champions League

1η αγωνιστική

08/09

19:45 ΑΕΚ - ΛΑΣΚ

19:45 Μπριζ - Άστον Βίλα

22:00 Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ

22:00 Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λιλ - Μπέτις

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ

09/09

19:45 Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ

19:45 Στουτγκάρδη - Βίκινγκ

22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Γαλατασαράι

22:00 Νάπολι - Άρσεναλ

10/09

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ρόμα

19:45 Αϊντχόφεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Κόμο - Λειψία

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ

22:00 Σλάβια Πράγας - Λανς

2η αγωνιστική

13/10

19:45 Λανς - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:45 Σαμπάχ - Σλάβια Πράγας

22:00 Άρσεναλ - Λιλ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Ίντερ - Μπριζ

22:00 Γαλατασαράι - Μπαρτσελόνα

22:00 Λειψία - Αϊντχόφεν

22:00 Βίκινγκ - Μπάγερν Μονάχου

22:00 Βιγιαρεάλ - Νάπολι

14/10

19:45 Φέγενορντ - Κόμο

19:45 ΛΑΣΚ - Λίβερπουλ

22:00 Ρόμα - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άστον Βίλα - Φενέρμπαχτσε

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ - ΑΕΚ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ - Ντόρτμουντ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπέτις - Πόρτο

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας - Στουτγκάρδη

3η αγωνιστική

20/10

19:45 Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας

19:45 Σαμπάχ - Ντόρτμουντ

22:00 Ρόμα - Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Πόρτο - Αϊντχόφεν

22:00 Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα

22:00 Νάπολι - Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Στουτγκάρδη - Ατλέτικο Μαδρίτης

21/10

19:45 Κόμο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19:45 Λιλ - Γαλατασαράι

22:00 Άστον Βίλα - Βίκινγκ

22:00 Μπριζ - Λανς

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Άρσεναλ

22:00 Ίντερ - Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Λειψία

22:00 Μπέτις - Φέγενορντ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας - ΛΑΣΚ

4η αγωνιστική

03/11

19:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:45 Γαλατασαράι - Στουτγκάρδη

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου

22:00 Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα

22:00 Φέγενορντ - Ίντερ

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ - Λιλ

22:00 ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα

22:00 Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν

04/11

19:45 ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης

19:45 Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ

22:00 Ντόρτμουντ - Μπέτις

22:00 Πόρτο - Νάπολι

22:00 Αϊντχόφεν - Μπριζ

22:00 Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λανς - Κόμο

22:00 Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ

22:00 Βίκινγκ - Σαμπάχ

5η αγωνιστική

24/11

19:45 Μπόντο/Γκλιμτ - ΛΑΣΚ

19:45 Γαλατασαράι - Άστον Βίλα

22:00 Άρσεναλ - Ντόρτμουντ

22:00 Κόμο - ΑΕΚ

22:00 Φέγενορντ - Πόρτο

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι

22:00 Λειψία - Λανς

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Αϊντχόφεν

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μπέτις

25/11

19:45 Σαμπάχ - Μπαρτσελόνα

19:45 Σλάβια Πράγας - Βιγιαρεάλ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Βίκινγκ

22:00 Μπριζ - Λίβερπουλ

22:00 Ίντερ - Στουτγκάρδη

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ - Φενέρμπαχτσε

22:00 Λιλ - Μπάγερν Μονάχου

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Ρόμα

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

6η αγωνιστική

08/12

19:45 Βίκινγκ - Φέγενορντ

19:45 Βιγιαρεάλ - Σαμπάχ

22:00 ΑΕΚ - Γαλατασαράι

22:00 Ρόμα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Άστον Βίλα - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Σλάβια Πράγας

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λειψία

22:00 Νάπολι - Μπριζ

09/12

19:45 Μπέτις - Κόμο

19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας - Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Άρσεναλ - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Ντόρτμουντ - Ίντερ

22:00 ΛΑΣΚ - Φενέρμπαχτσε

22:00 Λίβερπουλ - Πόρτο

22:00 Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Λανς - Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Στουτγκάρδη - Λιλ

7η αγωνιστική

19/01

19:45 Μπόντο/Γκλιμτ - Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Γαλατασαράι - Φέγενορντ

22:00 ΑΕΚ - Ρόμα

22:00 Άστον Βίλα - Ντόρτμουντ

22:00 Ίντερ - Λίβερπουλ

22:00 Πόρτο - Σλάβια Πράγας

22:00 Λιλ - Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - ΛΑΣΚ

22:00 Στουτγκάρδη - Μπριζ

20/01

19:45 Φενέρμπαχτσε - Βιγιαρεάλ

19:45 Σαμπάχ - Νάπολι

22:00 Κόμο - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν Μονάχου

22:00 Λειψία - Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Λανς - Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπέτις - Άρσεναλ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπαρτσελόνα

22:00 Βίκινγκ - Αϊντχόφεν

8η αγωνιστική

27/01