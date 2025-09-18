Η Γιουνάιτεντ του Πορτογάλου τεχνικού συνεχίζει να βαδίζει από το κακό στο χειρότερο και η Mirror παρουσίασε τους πέντε προπονητές που μπορεί να πάρουν τη θέση του, αν αυτή... ανοίξει.

Ησυχία δεν μπορούν να βρουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς το ένα κακό αποτέλεσμα φέρνει το άλλο. Μετά την εντός έδρας ήττα από την Άρσεναλ (0-1) στην πρεμιέρα της Premier League και την ισοπαλία με τη Φούλαμ (1-1, 2η αγων.), οι «κόκκινοι διάβολοι» βίωσαν οδυνηρό αποκλεισμό στα πέναλτι από τη Γκρίμσμπι Τάουν για το League Cup.

Πιο πρόσφατη «σφαλιάρα», το 3-0 από τη Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, με τον Ρούμπεν Αμορίμ πάντως να παραμένει ψύχραιμος και να τονίζει σε δηλώσεις του πως δεν πρόκειται να αλλάξει το αγωνιστικό σχέδιο και την φιλοσοφία του, μέχρι να... αλλάξουν τον ίδιο! Κάτι που ναι μεν μοιάζει ρεαλιστικό σαν σενάριο, ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν τα αγγλικά ΜΜΕ, δύσκολα θα γίνει πριν τις 11 Νοεμβρίου, όταν και ο Πορτογάλος θα συμπληρώσει έναν χρόνο στον πάγκο του «Όλντ Τράφορντ». Αυτό διότι φέρεται να υπάρχει ειδική ρήτρα που προβλέπει αποζημίωση ύψους 12 εκατ. λιρών, σε περίπτωση που ο Αμορίμ απολυθεί πριν κλείσει 12μηνο στο Μάντσεστερ.

Πάντως, παρά το παραπάνω, η Mirror παρουσίασε σε άρθρο τις τους πέντε προπονητές που φαίνεται πως εξετάζει η διοίκηση της Γιουνάιτεντ (και παράλληλα είναι ''φαβορί'' σύμφωνα με τους μπουκ), σε περίπτωση που υπάρξει διαζύγιο με τον 40χρονο.

Πρώτος στη λίστα είναι ο Όλιβερ Γκλάσνερ, που καθοδηγεί με μαεστρία την Κρίσταλ Πάλας στο Europa League, έχοντας πίσω του την κατάκτηση του FA Cup αλλά και του Community Shield με τους Λονδρέζους. Έπειτα, υπάρχει ο Μάικλ Κάρικ, ο πρώην μέσος της ομάδας που ξέρει καλύτερα από τον καθένα τα αποδυτήρια και μάλιστα πήρε το «τιμόνι» για 3 παιχνίδια το 2021, όταν είχε απολυθεί ο Σόλσκιερ.

Ακολουθεί ο Γκάρεθ Σάουθγκειτ, ο πρώην εκλέκτορας της Εθνικής Αγγλίας που παραμένει χωρίς δουλειά για πάνω από έναν χρόνο, ενώ και ο Μάρκο Σίλβα είναι μια επιλογή, καθώς η δουλειά του στην Φούλαμ τον έχει κάνει να ξεχωρίσει. Τέλος, αναφέρεται και το όνομα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, που έχει συνδεθεί και άλλες φορές με τον πάγκο της Γιουνάιτεντ.