Παρά την κάκιστη αγωνιστική απόδοση της περασμένης σεζόν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε ρεκόρ εσόδων τη σεζόν 2024/25, ύψους 666,5 εκατομμυρίων λιρών.

Τι και αν τελείωσε τη σεζόν χωρίς κούπα, τι και αν δε συμμετείχε στο Champions League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... έσπασε τα ταμεία της. Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ τερμάτισε 15η στην Premier League, η χαμηλότερη επίδοσή της από τον υποβιβασμό το 1973/74, όμως τα έσοδα προκαλούν ίλιγγο. Ειδικότερα, η έναρξη μιας πενταετούς συμφωνίας χορηγίας με την Snapdragon της επέτρεψε να καταγράψει ρεκόρ εμπορικών εσόδων ύψους 333,3 εκατομμυρίων λιρών (384,5 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και ρεκόρ εσόδων από αγώνες (160,3 εκατομμύρια λίρες, περίπου 188,3 εκατομμύρια ευρώ).

«Το να έχουμε δημιουργήσει ρεκόρ εσόδων κατά τη διάρκεια μιας τόσο δύσκολης χρονιάς για τον σύλλογο καταδεικνύει την ανθεκτικότητα που αποτελεί σήμα κατατεθέν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Καθώς εξελίσσεται η σεζόν 2025/26, εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τον σύλλογο σε όλους τους τομείς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα. Οι ζημίες καταγράφηκαν στα 33 εκατομμύρια λίρες (38 εκατομμύρια ευρώ), σημειώνοντας μείωση 70,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (113,2 εκατομμύρια λίρες, περίπου 130,5 εκατομμύρια ευρώ).