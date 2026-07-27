Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος βρίσκεται στα... high της και το Gazzetta σας παρουσιάζει τους 10 καλύτερους free agents που κυκλοφορούν.

Ο Αύγουστος πλησιάζει και αυτό σημαίνει πως η μεταγραφική δραστηριότητα κορυφώνεται αυτές τις ημέρες, καθώς οι σύλλογοι όλου του πλανήτη θέλουν να είναι πανέτοιμοι για την έναρξη της νέας και απαιτητικής σεζόν.

Υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που... μυρίζουν «ευκαιρία», όμως ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ελεύθεροι, δίχως συμβόλαιο παίκτες, που ακούν προτάσεις και σκέφτονται την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Στο πλαίσιο αυτό, το Gazzetta σας παρουσιάζει τις 10 καλύτερες (βάσει αξίας και προφίλ ποδοσφαιριστή) περιπτώσεις free agents* που είναι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή.

Μοχάμεντ Σαλάχ

Ο Αιγύπτιος αποτελεί με διαφορά το πιο hot όνομα ελεύθερου ποδοσφαιριστή αυτό το καλοκαίρι, μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ τον περασμένο Μάϊο. Ο «βασιλιάς» του Άνφιλντ έφυγε από τους Reds ύστερα από 9 ολόκληρα χρόνια, στα οποία «διέλυσε» κάθε ρεκόρ, ομαδικό ή ατομικό (σε επίπεδο Premier League) και έφτασε να θεωρείται μεταξύ των ελίτ.

Συνολικά, σκόραρε 257 φορές και μοίρασε 123 ασίστ σε 442 επίσημα παιχνίδια, ενώ πανηγύρισε 9 τρόπαια, μεταξύ αυτών το Champions League και δυο φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας. Πλέον, στα 34 του χρόνια, όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του, όμως βάσει των ρεπορτάζ η Μπεσίκτας φέρεται να έχει το προβάδισμα.

🆕Mohamed Salah has officially left Liverpool after his contract expired, bringing an end to his Anfield journey. 👑🥺



Do you have any memories you’d like to share about Mohamed Salah? pic.twitter.com/1Q9SxC0GfO July 1, 2026

Ντούσαν Βλάχοβιτς

Μπορεί να μην είναι στο... ύψος του Σαλάχ, ωστόσο η περίπτωση του Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αφού μιλάμε για έναν παίκτη μόλις 26 ετών, που έχει το ελεύθερο να αποφασίσει την επόμενη ομάδα του, δίχως μάλιστα να την επιβαρύνει με ποσό αγοράς (του).

Αποχώρησε από τη Γιουβέντους ύστερα από μια τετραετία και 68 γκολ (+ 16 ασίστ) σε 168 παιχνίδια με τη «Βέκια Σινιόρα», κατακτώντας το Κύπελλο Ιταλίας του 2024. Παρότι τα νούμερά του δεν είναι «τρελά», αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Βρίσκεται στο στόχαστρο κορυφαίων συλλόγων, μεταξύ αυτών και της Μπαρτσελόνα που δεν αποκλείεται να τον υπογράψει, αν δεν πετύχει το deal με τον Χούλιαν Άλβαρες.

🚨🇷🇸 BREAKING: Napoli have reopened contacts with Dusan Vlahovic to try and sign him as a free agent as Romelu Lukaku's future remains in the balance.



— @tuttosport pic.twitter.com/r3TTHbgwaA July 25, 2026

Φαμπίνιο

Ένας ποδοσφαιριστής με «άρωμα» Ελλάδας στη συγκεκριμένη λίστα είναι ο Φαμπίνιο, που προσφάτως «έπαιξε» στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αφού το ρεπορτάζ έκανε λόγο για επαφές των δυο πλευρών, που πάντως φαίνεται ότι δεν προχώρησαν. Ο Βραζιλιάνος που αγωνίστηκε κανονικά με τη Σελεσάο στο Μουντιάλ, έμεινε ελεύθερος από τη Αλ Ιτιχάντ και η επόμενη ημέρα αποτελεί ερωτηματικό.

Ορισμένα δημοσιεύματα από χώρες της Ευρώπης τον συνέδεσαν -και- με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον ίδιο να τη χαρακτηρίζει ως «το κορυφαίο κλαμπ του κόσμου» αλλά την υπόθεση να μένει εκεί. Ενδιαφέρον φέρεται να υπήρξε και από τη Φλαμένγκο, ο 32χρονος όμως παραμένει free agent και σε αναζήτηση νέας... στέγης.

Τζέιντον Σάντσο

Από τη στιγμή που αποφάσισε να αφήσει την Μπορούσια Ντόρτμουντ για χάρη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πίσω στο 2021, ο Άγγλος εξτρέμ σε καμία περίπτωση δεν έχει καταφέρει να «στεριώσει» στις ομάδες που ακολούθησαν αυτή τη μεταγραφή των 85 εκατ. ευρώ! Τελευταίος του σταθμός η Άστον Βίλα, με την οποία κατέκτησε το Europa League όντας μάλιστα εκ των πρωταγωνιστών.

Είναι -ακόμη- 26 ετών, όμως το γεγονός πως ούτε η Βίλα ούτε η Γιουνάιτεντ «ψήθηκαν» να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο ίσως να λέει κάτι. Σίγουρα πολύ περισσότερα λέει το γεγονός πως τις τελευταίες ώρες δέχθηκε κρούση από την Αλ Ραγιάν του Κατάρ, δείγμα της... πτώσης που παρουσιάζει η καριέρα του. Πιστεύουμε όμως πως ακόμη έχει να δώσει πράγματα στο υψηλό επίπεδο.

🚨 A free agent since leaving Manchester United this summer, Jadon Sancho has received an offer from Qatari club Al-Rayyan.



(Source: @footmercato) pic.twitter.com/UDk8FTc4VZ July 26, 2026

Λέον Γκορέτσκα

Ένας ακόμη κεντρικός χαφ, ένα ακόμη πρόσωπο που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, παρότι υπήρξε διάψευση από πλευράς «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ. Ο Γερμανός άσος ολοκλήρωσε αυτό το καλοκαίρι την οκταετή θητεία του στην Μπάγερν Μονάχου, έχοντας σαρώσει κάθε τίτλο (16 στο σύνολο).

Με τους Βαυαρούς έπαιξε σε 312 ματς έχοντας 51 γκολ και 53 ασίστ, έδωσε κανονικά το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τα Πάντσερ και πλέον έχει αρχίσει να ακούει τις προτάσεις που λαμβάνει στα χέρια του. Φυσικά και υπάρχει στο μπλοκάκι των κορυφαίων κλαμπ, με την Μπαρτσελόνα να...ξεπροβάλλει τελευταία.

🚨🇩🇪 Leon Goretzka will decide his future club soon but no negotiations with Barcelona at this stage.



Links with Barça to replace injured Frenkie de Jong are not confirmed. 🚫



🎥 More: https://t.co/0bHBRGKEWa pic.twitter.com/xWHxbsRNC6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Τζον Στόουνς

Ακόμη ένας αθλητής που αποχώρησε από top σύλλογο μετά από πολυετή παρουσία. Ο Τζον Στόουνς αποφάσισε να αφήσει πίσω του το «Έτιχαντ» και τη Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία σήκωσε κάθε πιθανό και διαθέσιμο τρόπαιο στα 10 χρόνια που φόρεσε τηγ γαλάζια φανέλα της.

Είχε συμμετοχή σε 295 παιχνίδια (19 γκολ, 9 ασίστ) υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα και για μεγάλο διάστημα αποτέλεσε βασικό πυλώνα της άμυνας των «πολιτών», ενώ αγωνίστηκε από στόπερ και δεξί μπακ μέχρι και... αμυντικός μέσος. Πλέον φέρεται να αποτελεί βασικό στόχο της Γιουβέντους.

🚨 Juventus are considering a deal to sign John Stones on a free transfer.



The Bianconeri are in contact with his agents to understand his demands before they put together a package.



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/kSn1ONNAwn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 27, 2026

Γιούλιαν Μπράντ

Ξεκινώντας από τις Ακαδημίες της Βόλφσμπουργκ, ο Μπραντ έκανε το βήμα για τη Λεβερκούζεν, ενώ οι σπουδαία παρουσία του εκεί έφερε τη μετακίνηση στην Ντόρτμουντ. Έμεινε 7 χρόνια στους Βεστφαλούς, αποτελώντας στο μεγαλύτερο διάστημα βασικό επιθετικό «όπλο» και έχοντας 57 γκολ και 70 ασίστ σε 307 εμφανίσεις.

Ωστόσο, οι δυο πλευρές αποφάσισαν να μη συνεχίσουν την κοινή πορεία τους και έτσι ο 30χρονος πλέον Μπραντ βρίσκεται στη λίστα μας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ρεπορτάζ, έχει δεχθεί σοβαρές προτάσεις από Λιντς και Άγιαξ και φαίνεται να προτιμάει την πρώτη επιλογή.

🚨🇩🇪 JUST IN: Ajax are trying to sign Julian Brandt and have offered a contract to the German midfielder.



Leeds United have also offered him a deal. The German midfielder prefers a move to Leeds, as he wants to play in the Premier League. #Ajax



[🥈: @SkyDeutschland] pic.twitter.com/coIM1lj19Y — Inside020 (@Inside_020) July 25, 2026

Ντάνι Καρβαχάλ

Ο σπουδαίος και πρώην πλέον αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα ελεύθερος στην αγορά ποδοσφαιριστών, μη ανανεώνοντας με τη «βασίλισσα». Από το -μακρινό- 2013 μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο, ο Ισπανός δεξιός μπακ αποτέλεσε βασικό κομμάτι των Λος Μπλάνκος.

Πανηγύρισε 6 (!) Champions League και συνολικά 27 κούπες με τους Μερένγκχες, ενώ έπαιξε σε 451 ματς, βρίσκοντας δίχτυα 14 φορές και «σερβίροντας» άλλες 66. Το όνομά του έχει μπει δίπλα σε πολλές ομάδες, με τον ίδιο πάντως να θέλει την παραμονή του στην Ευρώπη και το υψηλό επίπεδο.

El lateral derecho de 34 años Daniel Carvajal sigue escuchando ofertas tras salir del @RealMadrid. Actualmente se encuentra sin equipo a la espera de recibir una propuesta que resulte de su agrado pic.twitter.com/Q74DH2x0Xg — solofichajes123 (@solofichajes123) July 24, 2026

Ριγιάντ Μαχρέζ

Οι εμφανίσεις του με τη Λέστερ και το πρωτάθλημα του 2016 τον έφεραν στο υψηλότερο επίπεδο και τη Μάντσεστερ Σίτι το 2018, με τον ίδιο να παραμένει για 5 σεζόν στο «Έτιχαντ» και φυσικά να σηκώνει ψηλά όλους τους τίτλους παρέα με τον Γκουαρδιόλα.

Το 2023 έφυγε για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Αχλί, από την οποία αποτελεί παρελθόν τις τελευταίες ημέρες. Μετά την παρουσία του στο Μουντιάλ με την Αλγερία, ο 35χρονος απολαμβάνει τις διακοπές του και ακούει προσφορές, με τα ρεπορτάζ όμως να μην αποκλείουν και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί.

😄🏝️ Lamine Yamal links up with Riyad Mahrez during his vacation. pic.twitter.com/FakrC5AgxD — CentreGoals. (@centregoals) July 26, 2026

Μάουρο Ικάρντι

Ένας ποδοσφαιριστής με «βαρύ» βιογραφικό, κάτι που σαφώς παίζει τον ρόλο του έτσι ώστε να έχει δεχθεί προτάσεις από αρκετούς συλλόγους, είναι ο Αργεντίνος στράικερ. Στα 33 του χρόνια και έχοντας κατακτήσει πολλούς τίτλους, ο Ικάρντι εξετάζει τις επιλογές του, μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τη Γαλατάσαραϊ.

Ο επιθετικός των 280 γκολ με ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και φυσικά η Ίντερ μπορεί να έχει χάσει τη «λάμψη» των τελευταίων ετών, όμως η πορεία του στα γήπεδα δεν μπορεί να σβήσει και αποτελεί οδηγό (και βοήθεια) για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

🚨👋🏼 Mauro Icardi has decided to leave Galatasaray as free agent with immediate effect.



Icardi, now assessing options and available for free. pic.twitter.com/8TZ1KijeV5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

*η σειρά παρουσίασης είναι συνάρτηση χρηματιστηριακής αξίας και καριέρας