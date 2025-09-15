Αμορίμ: «Δεν θα αλλάξω τη φιλοσοφία μου, αν θέλουν ας αλλάξουν εμένα!»

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας του, παρά την «βαριά» ήττα με 3-0 από τη Σίτι.

Ακόμη ένα «εφιαλτικό» βράδυ έζησαν οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που είδαν την αγαπημένη τους ομάδα να παραδίδεται στις ορέξεις της συμπολίτισσας Σίτι και να χάνει με το καθαρό και «βαρύ» 3-0 το ντέρμπι της πόλης (14/9).

Η πίκρα και ο εκνευρισμός στο στρατόπεδο των «κόκκινων διαβόλων» κυριαρχούν, ενώ σιγά σιγά το κίνημα «Amorim out» κάνει την εμφάνισή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος ο Ρούμπεν Αμορίμ πάντως παρουσιάζεται... χαλαρός παρά το κάκιστο ξεκίνημα της ομάδας του.

Ο Πορτογάλος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι του Μάντσεστερ τόνισε πως δεν πρόκειται να αλλάξει την φιλοσοφία του, εξηγώντας πως αν ο σύλλογος θέλει αλλαγή (σσ στη φιλοσοφία), τότε μπορεί να αλλάξει τον ίδιο!

«Έγιναν πολλά πράγματα που δεν έχετε ιδέα ότι γίνονται σε αυτό το παιχνίδι, αλλά το αποδέχομαι αυτό. Δεν πρόκειται να αλλάξω, δεν θα αλλάξω την φιλοσοφία μου. Αν θέλω κάποτε να την αλλάξω, τότε θα το κάνω. Αν όχι, τότε θα πρέπει να αλλάξετε τον άνθρωπο (σσ εννοεί τον εαυτό του).

Σε κάθε παιχνίδι που χάνουμε συζητάμε αυτό το πράγμα, δεν πιστεύω σε αυτό, ότι φταίει το σύστημα ή οτιδήποτε. Πιστεύω στον τρόπο μου και θα συνεχίσω να παίζω με αυτό μέχρι να θελήσω να το αλλάξω».