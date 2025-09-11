Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ισχυρός άνδρας της Φόρεστ, φέρεται να έχει «τυφλή» εμπιστοσύνη στον Εντού, στον οποίο έχει αναθέσει μια σειρά από στόχους προς επίτευξη.

Ο άνθρωπος που -φαίνεται πως- έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, αποτελεί το δεξί χέρι του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο λόγος για τον Εντού Γκασπάρ, που έχει αναλάβει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού πρότζεκτ του αγγλικού συλλόγου (αλλά εργάζεται και για τις άλλες δυο ομάδες του Μαρινάκη, Ολυμπιακό και Ριο Άβε), έναν ρόλο που δεν «άρεσε» στον Πορτογάλο τεχνικό, έφερε αντιπαραθέσεις και εν τέλει την αποχώρηση του δεύτερου, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να αναλαμβάνει τα ηνία.

Ουσιαστικά, ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής ξεχώρισε με τη δουλειά του στην Άρσεναλ ως τεχνικός διευθυντής, βελτιώνοντας σημαντικά την «κουλτούρα» στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, μετά τη φυγή του Αρσέν Βενγκέρ. Η πενταετής δουλειά του στους «κανονιέρηδες», έπεισε τον Βαγγέλη Μαρινάκη να του προσφέρει ρόλο στο δίκτυο των ομάδων του.

Τι μπορεί να δώσει ο Εντού στη Νότιγχαμ

Η φήμη του Εντού στην ποδοσφαιρική κοινότητα είναι ένας από τους λόγους που τον προσέλαβε ο Μαρινάκης, καθώς θεωρεί πως κορυφαίοι παίκτες θα είναι πλέον πιο προσιτοί σε ενδεχόμενες προτάσεις της Νότιγχαμ, ελέω της παρουσίας του Βραζιλιάνου.

Πέραν αυτού, πολλοί τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που έχει τρομερές επικοινωνιακές δεξιότητες, μπορεί να «ενώσει» μεταξύ τους τους ποδοσφαιριστές και να δώσει νέα δυναμική στα αποδυτήρια του «Σίτι Γκράουντ».

Το γεγονός επίσης πως δεν απάντησε στις προκλητικές δηλώσεις του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, δείχνει ένα άτομο που γνωρίζει καλά πως θα συμπεριφερθεί, για το συνολικό καλό ενός κλαμπ, στοιχείο που είναι αρκετά σημαντικό για να αποφεύγονται «τριβές» και εντάσεις.

Τι στόχους έχει θέσει ο Μαρινάκης

Όπως προκύπτει από τα αγγλικά μέσα, οι στόχοι που έχει θέσει ο Έλληνας επιχειρηματίας στον Εντού Γκασπάρ είναι ξεκάθαροι. Αρχικά, μετά την είσοδο της Φόρεστ στο Europa League, ο Μαρινάκης θα ήθελε να βλέπει τον σύλλογο κάθε χρόνο να βρίσκεται στις διοργανώσεις της UEFA, ει δυνατόν στο κορυφαίο επίπεδο.

Ουσιαστικά ζητάει την «συνεχή παραμονή» της Νότιγχαμ στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Πέραν αυτού, ένα ακόμη σημαντικό «θέλω» του προέδρου είναι να κινείται έξυπνα στα μεταγραφικά παζάρια και να «είναι μέσα στα πράγματα».

Αυτό δεν απαιτεί μονάχα διαπραγματεύσεις με κορυφαίους ποδοσφαιριστές, αλλά και πωλήσεις, που μπορεί να φέρουν χρήματα στα ταμεία και να αναδείξουν τη δουλειά που γίνεται. Τέλος, εξίσου σημαντικός στόχος είναι η διεκδίκηση τροπαίων.

Ο Μαρινάκης έκανε πράξη το όραμα ενός ευρωπαϊκού τίτλου με τον Ολυμπιακό, και πλέον ψάχνει κάτι αντίστοιχο και με την αγγλική ομάδα. Η επιτυχία του Εντού στο συγκεκριμένο κομμάτι δε θα καθοριστεί μονάχα αν σηκώσει κάποια κούπα, αλλά κυρίως αν θα είναι μέσα στους πραγματικούς διεκδικητές.