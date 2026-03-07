Το άλλοτε στέλεχος των ομάδων των Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται στο στόχαστρο της ομάδας της Τότεναμ.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι, ο Κούλης Δουρέκας απασχολεί την Τότεναμ, που τον θέλει για την θέση του νέου της αθλητικού διευθυντή. Η αγγλική ομάδα αναζητά διάδοχο του Φάμπιο Παράτισι και το πολύ καλό όνομα του Δουρέκα λόγω της θητείας του στην ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ παίζει ρόλο. Ο επι σειρά ετών παράγοντας του Ολυμπιακού αφού δούλεψε σε επίπεδο Premier League επέλεξε μετά την Λίγκα της Σαουδικής Αραβίας. Προς ώρας δεν υπάρχει κάτι τελικό, ωστόσο αυτό το ενδιαφέρον δείχνει ότι συνεχίζει να έχει ζήτηση ως στέλεχος στο Νησί.



