Ο Άγγελος Ποστέκογλου ανέβασε ψηλά τον πήχη για τους στόχους του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, τονίζοντας πως θέλει να φτιάξει μια επιθετική ομάδα που θα φέρει τρόπαια στο «City Ground.

Εποχή Ποστέκογλου ξημέρωσε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Reds να επιλέγουν τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό για διάδοχο του Νούνο Εσπίριτο Σάντο που αποχώρησε τις προηγούμενες μέρες από τον πάγκο του αγγλικού συλλόγου. Η Φόρεστ πορεύθηκε με την επιλογή ενός αποδεδειγμένου νικητή για τα ηνία του τεχνικού επιτελείου, ο οποίος την περασμένη σεζόν οδήγησε την Τότεναμ στο Europa League και τον πρώτο τίτλο της από το μακρινό 2008.

Από όλες τις ομάδες που πέρασε ο Ποστέκογλου έχει αποδείξει πως μπορεί να φέρει τίτλους, μια παράδοση που θέλει να συνεχίσει και στο «City Ground». Μιλώντας στα social media του συλλόγου, ο Ελληνοαυστραλός παραδέχθηκε πως θέλει να εμφυσήσει στην ομάδα του μια επιθετική φιλοσοφία με γνώμονα το γκολ και την κατάκτηση τίτλων, τονίζοντας πως θέλει να ενθουσιάσει τους οπαδούς από το ποδόσφαιρο που θα παράγουν οι παίκτες του στο χορτάρι.

«Λατρεύω να κερδίζω, λατρεύω να κατακτώ πράγματα. Είναι αυτό που κάνω. Θέλω οι οπαδοί να είναι ενθουσιασμένοι από τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη ένα είδος νοοτροπίας που ενθουσιάζει εντός της ομάδας, όπου ο ένας παίζει για τον άλλον. Και θέλω να το συνεχίσω αυτό. Από τη δική μου οπτική, θέλω να εφαρμόσω τις δικές μου ιδέες.

Δεν είναι μυστικό ότι θέλω από τις ομάδες μου να επιτίθενται. Θέλω οι ομάδες μου να σκοράρουν γκολ. Αυτό πολλές φορές παρερμηνεύεται ότι απλώς θέλω να παίζω με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά ο λόγος που θέλω να παίζω έτσι είναι επειδή λατρεύω να κατακτώ τίτλους. Αυτό θέλω να πετύχω κι εδώ» τόνισε χαρακτηριστικά.