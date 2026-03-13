Ο Ομάρι Χάτσινσον τράβηξε τα βλέμματα με μια ατάκα του μετά την ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από τη Μίντιλαντ.

Η Μίντιλαντ έκανε ξανά τη ζημιά στη Νότιγχαμ Φόρεστ, νικώντας τη ξανά στο Σίτι Γκράουντ, αυτή τη φορά 1-0 για τη φάση των «16» του Europa League. Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή έκανε δυσκολότερη την αποστολή των ποδοσφαιριστών, με τον Ομάρι Χάτσινσον πάντως να αντιμετωπίζει ένα αρκετά πρωτότυπο τεχνικό πρόβλημα...

Μιλώντας μετά την ήττα της ομάδας του, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός ανέφερε πως «δεν έβλεπα καλά, έτρεχε η κρέμα στο πρόσωπό μου, ήταν πολύ δύσκολα, οι συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες». Αναμενόμενα, η ατάκα του Άγγλου έγινε viral, με άλλους να το ρίχνουν στην πλάκα και άλλους να ασκούν κριτική στους ποδοσφαιριστές της... μοντέρνας εποχής!

Όλα αυτά με τη Φόρεστ να έχει μπροστά της δύσκολη αποστολή, καθώς χρειάζεται διπλό στη Δανία για να ανατρέψει τα δεδομένα και να περάσει στην οκτάδα, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για την παραμονή στην Premier League.