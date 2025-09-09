Το χρονικό της ρήξης Νούνο Εσπιρίτο Σάντο – Έντου

Ήταν στα καταπράσινα βουνά της Ομπρία, στο Αλγκάρβε, όταν για πρώτη φορά φάνηκε ότι η σχέση του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο με τη Νότιγχαμ είχε αρχίσει να ραγίζει. Η περσινή προετοιμασία είχε αποτελέσει θεμέλιο για την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας, όμως το καλοκαίρι του 2025 η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Νούνο, γνωστός για τον εσωστρεφή χαρακτήρα του, έδειχνε ανήσυχος, θυμωμένος και απογοητευμένος. Έκρινε ότι το ρόστερ υστερούσε τόσο σε αριθμό όσο και σε ισορροπία, ενώ μετά την ιστορική πρόκριση στην Ευρώπη, πίστευε ότι ο σχεδιασμός είχε μείνει πίσω.

Ο Πορτογάλος προπονητής είχε αποφασίσει να μεταμορφώσει τη Φόρεστ σε ομάδα κατοχής της μπάλας. Όμως θεωρούσε ότι η προετοιμασία πήγαινε χαμένη, αφού δεν διέθετε τους απαραίτητους ποδοσφαιριστές. Επιπλέον, στις προπονήσεις συμμετείχαν και παίκτες που είχαν ήδη ειδοποιηθεί πως δεν υπολογίζονται.

Το μεγαλύτερο σημείο τριβής ήταν ο διορισμός του Έντου Γκασπάρ στη θέση του επικεφαλής ποδοσφαίρου. Για τον Νούνο, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Άρσεναλ ήταν μια περιττή προσθήκη. Δεν τον θεωρούσε ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συλλόγου. Ισως αυτή η άποψή του ήταν και το πρώτο ρήγμα στις σχέσεις του με τον σύλλογο.

Ο Νούνο προτιμά μικρές, δεμένες ομάδες συνεργατών. Ένιωσε πως η παρουσία του Βραζιλιάνου χάλασε τη χημεία που είχε διαμορφώσει η υπάρχουσα ομάδα με τον Γουίλσον, τον Συριανό και τον Φερέιρα. Η ομάδα αυτή είχε λειτουργήσει εξαιρετικά την περασμένη σεζόν, οπότε το ερώτημα «γιατί να αλλάξει κάτι που δουλεύει;» τον βασάνιζε. Η Νότιγχαμ όμως διψούσε για επιτυχίες, αστέρια και η έλευση ενός καταξιωμένου παράγοντα μόνο επίπεδο την ανέβαζε.

Η σχέση Νούνο – Έντου σχεδόν κατέρρευσε και η κατάσταση εξελίχθηκε σε μάχη εξουσίας. Οι μεταγραφές των Ντάγκλας Λουίς και Ομάρι Χάτσινσον προωθήθηκαν κυρίως από τον Γκασπάρ και τον συνεργάτη του, Κία Τζουραμπτσιάν.