Νότιγχαμ: Ο Νούνο της... φωτιάς και ο Ποστέκογλου της ελπίδας!
Η εντυπωσιακή πορεία της προηγούμενης χρονιάς είχε αφήσει το στίγμα της, αλλά πίσω από τις επιτυχίες ο Νούνο Σάντο... σιγόκαιγε. Ο Πορτογάλος, άνθρωπος που σπάνια εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά του, ένιωθε στην Πορτογαλία μεγάλη απογοήτευση και θυμό, μια ένδειξη για τις τεταμένες στιγμές που θα ακολουθούσαν. Το ρόστερ για τον ίδιο φαινόταν ανεπαρκές, η ανησυχία του ήταν έκδηλη και ο χρόνος τον πίεζε. Για τον Σάντο, ο Έντου ήταν το... πρόβλημα, όμως οι σχέσεις του επηρεάζαν το κλίμα στην ομάδα. Το σχοινί... κόπηκε, οι τεράστιες μεταγραφές δεν τον ικανοποίησαν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να μην αποδιοργανώσει την ομάδα αποφάσισε να φέρει το πιο ελκυστικό όνομα που κυκλοφορούσε στην πιάτσα, τον Άγγελο Ποστέκογλου. Τί θα φέρει στη Φόρεστ, τι έγινε για να φτάσει ο σύλλογος στην αλλαγή προπονητή;
Το χρονικό της ρήξης Νούνο Εσπιρίτο Σάντο – Έντου
Ήταν στα καταπράσινα βουνά της Ομπρία, στο Αλγκάρβε, όταν για πρώτη φορά φάνηκε ότι η σχέση του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο με τη Νότιγχαμ είχε αρχίσει να ραγίζει. Η περσινή προετοιμασία είχε αποτελέσει θεμέλιο για την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας, όμως το καλοκαίρι του 2025 η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Νούνο, γνωστός για τον εσωστρεφή χαρακτήρα του, έδειχνε ανήσυχος, θυμωμένος και απογοητευμένος. Έκρινε ότι το ρόστερ υστερούσε τόσο σε αριθμό όσο και σε ισορροπία, ενώ μετά την ιστορική πρόκριση στην Ευρώπη, πίστευε ότι ο σχεδιασμός είχε μείνει πίσω.
Ο Πορτογάλος προπονητής είχε αποφασίσει να μεταμορφώσει τη Φόρεστ σε ομάδα κατοχής της μπάλας. Όμως θεωρούσε ότι η προετοιμασία πήγαινε χαμένη, αφού δεν διέθετε τους απαραίτητους ποδοσφαιριστές. Επιπλέον, στις προπονήσεις συμμετείχαν και παίκτες που είχαν ήδη ειδοποιηθεί πως δεν υπολογίζονται.
Το μεγαλύτερο σημείο τριβής ήταν ο διορισμός του Έντου Γκασπάρ στη θέση του επικεφαλής ποδοσφαίρου. Για τον Νούνο, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Άρσεναλ ήταν μια περιττή προσθήκη. Δεν τον θεωρούσε ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συλλόγου. Ισως αυτή η άποψή του ήταν και το πρώτο ρήγμα στις σχέσεις του με τον σύλλογο.
Ο Νούνο προτιμά μικρές, δεμένες ομάδες συνεργατών. Ένιωσε πως η παρουσία του Βραζιλιάνου χάλασε τη χημεία που είχε διαμορφώσει η υπάρχουσα ομάδα με τον Γουίλσον, τον Συριανό και τον Φερέιρα. Η ομάδα αυτή είχε λειτουργήσει εξαιρετικά την περασμένη σεζόν, οπότε το ερώτημα «γιατί να αλλάξει κάτι που δουλεύει;» τον βασάνιζε. Η Νότιγχαμ όμως διψούσε για επιτυχίες, αστέρια και η έλευση ενός καταξιωμένου παράγοντα μόνο επίπεδο την ανέβαζε.
Η σχέση Νούνο – Έντου σχεδόν κατέρρευσε και η κατάσταση εξελίχθηκε σε μάχη εξουσίας. Οι μεταγραφές των Ντάγκλας Λουίς και Ομάρι Χάτσινσον προωθήθηκαν κυρίως από τον Γκασπάρ και τον συνεργάτη του, Κία Τζουραμπτσιάν.
Ο Νούνο... τράβηξε το σχοινί!
Η ομάδα μεταγραφών είχε στο στόχαστρο τον Ματέους Φερνάντες της Σαουθάμπτον, με απαιτήσεις που έφταναν τα 50 εκατ. λίρες. Όταν η τιμή έπεσε στα 40 εκατ., η Φόρεστ προχώρησε τελικά στον Λουίς. Ο Νούνο, αντίθετα, ζητούσε ποδοσφαιριστές που θα αποδέχονταν τον ρόλο του αναπληρωματικού, όπως τον Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, για κάλυψη του Νέκο Γουίλιαμς, ή τον Αντάμα Τραορέ της Φούλαμ, μεταγραφή που δεν πραγματοποιήθηκε.
Ακόμα και μετά την ακριβότερη κίνηση στην ιστορία του συλλόγου, τον Νταν Εντόι της Μπολόνια (34,5 εκατ. λίρες), η διάθεση του Νούνο δεν άλλαξε. Οι παίκτες ένιωθαν τη βαριά ατμόσφαιρα και η προετοιμασία ήταν απογοητευτική: μόλις ένα γκολ σε επτά φιλικά.
Ο Σάντο επανέλαβε τις ανησυχίες του για τη σύνθεση του ρόστερ μετά και την έναρξη της σεζόν. Την επόμενη ημέρα, η Φόρεστ προχώρησε σε τρεις σημαντικές προσθήκες (Χάτσινσον, ΜακΑτί και Καλιμουεντό) με κόστος άνω των 90 εκατ. λιρών. Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές είχαν σχεδιαστεί ανεξάρτητα από τις δηλώσεις του προπονητή. Τρομερά deals που δεν άφησαν ικανοποιημένο τον Πορτογάλο τεχνικό.
Παρά την εντυπωσιακή νίκη με 3-1 επί της Μπρέντφορντ, η κρίση κορυφώθηκε. Στην επόμενη συνέντευξη Τύπου, χωρίς καμία ερώτηση να το προκαλέσει, ο Νούνο παραδέχτηκε ότι η σχέση του με τον Bαγγέλη Μαρινάκη δεν ήταν καλή. Ακόμη χειρότερα, σχολιάζοντας φήμες για το μέλλον του, είπε: «Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά».
Η δήλωση αυτή προκάλεσε σοκ στη διοίκηση και σε μέλη του επιτελείου του, που θεώρησαν ότι ο προπονητής πήγε πολύ μακριά. Για ώρες υπήρξε πραγματική πιθανότητα να απολυθεί εκείνη την ίδια ημέρα. Ο Μαρινάκης, όμως, αποφάσισε να κρατήσει ενιαίο μέτωπο, καθώς πλησίαζε ο κρίσιμος αγώνας με την Κρίσταλ Πάλας και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να αφήσει την ομάδα απροστάτευτη.
Η ήττα με 3-0 από τη Γουέστ Χαμ και οι αποφάσεις του Νούνο να μην χρησιμοποιήσει βασικές μεταγραφές, όπως τον Λουίς και τον Χάτσινσον, θεωρήθηκαν προκλητικές. Όπως αποκάλυψε η Telegraph, o Πορτογάλος υποσχέθηκε να μιλήσει με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου στη διακοπή των εθνικών ομάδων, αλλά συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Ο ιδιοκτήτης είχε ήδη αποφασίσει: η σχέση ήταν μη αναστρέψιμη, με τον Πορτογάλο να οδηγεί εκεί την κατάσταση. Το μεσημέρι της Τρίτης ανακοινώθηκε η αποχώρησή του, λίγους μήνες μετά την υπογραφή νέου τριετούς συμβολαίου.
Τι θα φέρει ο Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ;
Ο Άγγελος Ποστέκογλου ήταν από τους πρώτους στόχους της διοίκησης. Ελεύθερος από τον Ιούνιο, μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ, δέχτηκε πρόταση να χτίσει το νέο κεφάλαιο της Φόρεστ. Θα έχει στο πλευρό του αρκετά μέλη από το τεχνικό τιμ των Spurs. Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Φέρνουμε έναν προπονητή με αποδεδειγμένο και σταθερό ρεκόρ κατάκτησης τροπαίων.
Έχει την εμπειρία και τη διάθεση να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας. Μετά την επιστροφή στην Ευρώπη, ήρθε η ώρα να κάνουμε το βήμα ώστε να ανταγωνιστούμε τους κορυφαίους και να διεκδικήσουμε τίτλους».
Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.— Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025
Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M
Η Φόρεστ μετρά 13 νέες μεταγραφές φέτος, με κορυφαία την απόκτηση του Ομάρι Χάτσινσον από την Ίπσουιτς. Στόχος είναι η σταθερή παρουσία στην πρώτη επτάδα και μια αξιοπρόσεκτη πορεία στην Ευρώπη, όπου επιστρέφει μετά από 30 χρόνια. Το ερώτημα είναι ποια εκδοχή του Ποστέκογλου θα δούμε: τον επιθετικό και ρομαντικό, τον ευάλωτο με αμυντικά κενά, ή τον πραγματιστή που οδήγησε την Τότεναμ στην κορυφή της Ευρώπης με κυνικό, αλλά αποτελεσματικό ποδόσφαιρο.
Ο «δογματικός» Ποστέκογλου της Τότεναμ
Στην αρχή της θητείας του στην Τότεναμ, ο Ποστέκογλου εμφανίστηκε αμετακίνητος στις ποδοσφαιρικές του αρχές. Υψηλή αμυντική γραμμή, ένταση, συνεχές πρέσινγκ, επιθετικότητα. Το αποτέλεσμα; Ρεκόρ εκκίνησης: οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες στα πρώτα δέκα παιχνίδια, με τουλάχιστον δύο γκολ σε κάθε ματς. Τιμήθηκε τρεις φορές συνεχόμενα ως «Προπονητής του Μήνα» στην Premier League, κερδίζοντας αμέσως τον σεβασμό των φιλάθλων.
Ο Ποστέκογλου της κρίσης
Στη συνέχεια, όμως, η πραγματικότητα της Premier League τον χτύπησε. Τραυματισμοί, κυρίως στην άμυνα, αποδυνάμωσαν την ομάδα του. Η ομάδα κατέγραψε 22 ήττες, αρνητικό ρεκόρ για ομάδα που δεν υποβιβάστηκε, και τερμάτισε στη 17η θέση, χαμηλότερα από οποιαδήποτε άλλη φορά από το 1977. Η «δογματική» προσήλωση στο επιθετικό στυλ άφησε πολλούς να αναρωτιούνται αν μπορούσε να προσαρμοστεί.
Ο «πραγματιστής» Ποστέκογλου των τίτλων
Στη δεύτερη σεζόν του, στην Ευρώπη, ο Ποστέκογλου έδειξε ένα άλλο πρόσωπο. Στο Europa League, η Τότεναμ απέκλεισε μεγάλους αντιπάλους όχι με θέαμα, αλλά με ψυχρή αποτελεσματικότητα. Στον τελικό με τη Γιουνάιτεντ, οι Spurs είχαν μόλις τρεις τελικές προσπάθειες και σκόραραν με τη μοναδική που πήγε στην εστία. Απόλυτος πραγματισμός, σε πλήρη αντίθεση με την αρχική του φιλοσοφία στην Premier League.
Η Φόρεστ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Με την είσοδό της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χρειάζεται έναν τεχνικό που να συνδυάζει φιλοδοξία με ευελιξία. Ο «δογματικός» Ποστέκογλου θα μπορούσε να δώσει θέαμα, αλλά και να εκθέσει την άμυνα σε κινδύνους. Ο «πραγματιστής» Ποστέκογλου, όμως, αυτός που προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες, ίσως είναι η απάντηση για τη νέα φάση της ομάδας.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πάντως είδε στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο που τόλμησε να ονειρευτεί όταν κανείς άλλος δεν το έκανε. Και που, τελικά, τα κατάφερε.
Πηγές: Τelegraph, Times, Daily Mail