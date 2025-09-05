Παρότι η Φενέρμπαχτσε είδε στο πρόσωπο του Άγγελου Ποστέκογλου τον πιθανό αντικαταστάτη του Ζοζέ Μουρίνιο, εντούτοις ο Ελληνοαυστραλός προπονητής της έκοψε την... όρεξη.

Στην Φενέρμπαχτσε σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα μετά την αποτυχία της ομάδας να βρεθούν στο Champions League, εξέλιξη που δρομολόγησε και την απομάκρυνση του Ζοζέ Μουρίνιο από τον πάγκο του συλλόγου.

Μία κίνηση που φέρνει την επόμενη, δηλαδή στην εύρεση και πρόσληψη του αντικαταστάτη του Πορτογάλου τεχνικού. Ένα από τα ονόματα που η διοίκηση είχε προσθέσει στη λίστα της ήταν και εκείνο του Άγγελου Ποστέκογλου, ο οποίος είδε την πόρτα της εξόδου από την Τότεναμ στο πέρας της περασμένης σεζόν.

Παρ' όλα αυτά, ο Ποστέκογλου «προσγείωσε» τους ανθρώπους της Φενέρμπαχτσε. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο Ποστέκογλου ενημέρωσε την ομάδα ότι περιμένει προτάσεις από αρκετές ομάδες των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων, κλείνοντας στην ουσία την πόρτα.

Όπως έκανε και ένας ακόμη «ελεύθερος», ο Λουτσιάνο Σπαλέτι για διαφορετικούς βέβαια λόγους, καθώς ο Ιταλός προπονητής ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να προπονήσει κάποια ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή.