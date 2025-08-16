Ο Αντουάν Σεμένιο δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από την εξέδρα του Άνφιλντ, απάντησε με δύο γκολ στο γήπεδο και με μια οργισμένη ανάρτηση στο Instagram.

Μετά τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε στο Άνφιλντ κατά τη διάρκεια του αγώνα Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ, ο Αντουάν Σεμένιο δεν έμεινε σιωπηλός.

Ο 25χρονος Γκανέζος επιθετικός, απάντησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντός γηπέδου, σκοράροντας δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και η Μπόρνμουθ κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά, η Λίβερπουλ επικράτησε τελικά με 4-2 χάρη. Λίγο μετά το τέλος του αγώνα ο επιθετικός της Μπόρνμουθ, λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ανάρτησε στο Instagram στιγμιότυπα από νέα ρατσιστικά μηνύματα που έλαβε στα προσωπικά του μηνύματα, συνοδεύοντάς τα με μια φράση: «Πότε θα σταματήσει;»

Το ξέσπασμα του αρχηγού της Μπόρνμουθ, Άνταμ Σμιθ!

Ενώ ακόμη και αρχηγός της Μπόρνμουθ, Άνταμ Σμιθ, εξέφρασε την αγανάκτησή του: «Είναι απολύτως απαράδεκτο. Είμαι σοκαρισμένος που κάτι τέτοιο συμβαίνει ακόμα στις μέρες μας. Δεν ξέρω πώς ο Αντουάν συνέχισε και έβαλε αυτά τα γκολ. Πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια. Κάτι πρέπει να γίνει. Το γονάτισμα δεν φέρνει πια αποτέλεσμα. Θα τον στηρίξουμε πλήρως. Εγώ προσωπικά ήθελα να αντιδράσει, γιατί εγώ θα το είχα κάνει. Θα είχα πάει κατευθείαν εκεί. Αλλά αυτό δείχνει πόσο ώριμος είναι. Έδειξε χαρακτήρα. Ήταν δύσκολο, νιώθω θυμό, σοκ. Ζήτησα από τον διαιτητή να απομακρυνθεί αμέσως το άτομο αυτό. Η αστυνομία ανέλαβε. Οι παίκτες της Λίβερπουλ στάθηκαν στο πλευρό του Αντουάν και της ομάδας. Χειρίστηκε καλά η κατάσταση, αλλά ήμουν έξαλλος. Έχουμε συζητήσει με την Premier League . Αλλά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Το παλεύουμε χρόνια και κάποιοι απλώς δεν καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.»