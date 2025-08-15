Σε ένα φορτισμένο «Άνφιλντ» που τίμησε τη μνήμη του Ντιόγο Ζότα, η Λίβερπουλ έκανε τα εύκολα - δύσκολα κόντρα στη Μπόρνμουθ, αλλά στο τέλος την υπέταξε για μια ιδανική πρεμιέρα (4-2).

Ποιος θα περίμενε ότι ένας διαφαινόμενος περίπατος για τη Λίβερπουλ θα μετατρεπόταν σε θρίλερ μετά από δυο «χτυπήματα» του Σεμενιό εντός μόλις οκτώ λεπτών... Και ποιος θα φανταζόταν πως εκείνος τελικά που θα έδινε τη λύση για τους Reds θα ήταν ο πιο... ανυπόληπτος του ρόστερ! Με τον Κιέζα ωστόσο να τη λυτρώνει στο 88΄από τον πάγκο, η Λίβερπουλ υπέταξε με το τελικό 4-2 στο φινάλε την ατίθαση Μπόρνμουθ για μια ιδανική πρεμιέρα στην Premier League.

Προτού ωστόσο το ποδόσφαιρο πάρει τον ρόλο του πρωταγωνιστή για ένα θεαματικό 90λεπτο, η καρδιά του «Ανφιλντ» σκίρτησε για την απώλεια του Ντιόγο Ζότα. Σε ένα κλίμα ασφυκτικής συγκίνησης, ο κόσμος της Λίβερπουλ τίμησε τον Πορτογάλο αστέρα στο πρώτο ματς δίχως εκείνον στο πλευρό του, με ένα εντυπωσιακό κορεό με το όνομά και το «20» στη φανέλα να δεσπόζουν αγέρωχα στο «Kop».

Άνετο 2-0, 2-2 με σφραγίδα Σεμενιό

Από το πρώτο σφύριγμα πάντως η ενέργεια του κόσμου μεταδόθηκε και στους ποδοσφαιριστές του Άρνε Σλοτ που άγγιξαν από νωρίς το προβάδισμα σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις. Αρχικά στο 4΄ο Πέτροβιτς απογειώθηκε και έδιωξε σε κόρνερ τη σουτάρα του Σαλάχ, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα η κεφαλιά του Φαν Ντάικ πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Προοδευτικά η Μπόρνμουθ ύψωσε ανάστημα στο τερέν και πλησίασε με τη σειρά της στο γκολ στο 35, όταν ο ανενόχλητος Τάβερνιερ σημάδεψε τον Άλισον από το ύψος του πέναλτι. Κι αφού οι Λονδρέζοι δεν έκαναν εκεί τη ζημιά, το πλήρωσαν δυο λεπτά αργότερα.

Στο 37΄ο Εκιτικέ ευνοήθηκε από τις κόντρες και βρέθηκε απέναντι από τον Πέτροβιτς, τον οποίο νίκησε με ψύχραιμο πλασέ για να ανοίξει λογαριασμό στην Premier League. Τέσσερα λεπτά μετά την ανάπαυλα ήταν η σειρά του Χάκπο να βρει δίχτυα, όταν απέφυγε δυο αντιπάλους με προσποιήσεις κι πλάσαρε άψογα στη γωνία για το 2-0. Με ένα σκορ ασφαλείας ο Σλοτ προχώρησε σε αλλαγές, οι οποίες μάλλον μπέρδεψαν την ομάδα του παρά τη βοήθησαν.

Στο 64΄ο Σεμενιό έβαλε ξανά τη Μπόρνμουθ στο ματς πλασάροντας από κοντά τον Άλισον, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα πήρε τη μπάλα από το ημικύκλιο της περιοχής του, την κουβάλησε μέχρι το αντίστοιχο της Λίβερπουλ κι εκτέλεσε τον Βραζιλιάνο για ένα αναπάντεχο 2-2. Η επιστροφή της Μπόρνμουθ αποσυντόνισε για ένα διάστημα τους Reds, οι οποίοι ωστόσο λυτρώθηκαν με ένα απροσδόκητο πρωταγωνιστή.

Λύτρωση με υπογραφή Κιέζα

Στο 88΄ο Κιέζα τρύπωσε στην καρδιά της περιοχής και με βολέ βρήκε δίχτυα για το 3-2, εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στις καθυστερήσεις ο Σαλάχ με υπέροχο πλασέ με το δεξί για να σφραγίσει το τρίποντο σε μια ιδανική πρεμιέρα για τη Λίβερπουλ, η οποία ξεκίνησε με το δεξί την προσπάθεια διατήρησης των σκήπτρων στην Αγγλία.

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Άλισον, Φρίμπονγκ (Έντο), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκες (60΄Ρόμπερτσον), Μακ Άλιστερ (72΄Τζόουνς), Σομποσλάι, Χάκπο, Σαλάχ, Βιρτζ (82΄Βιρτζ), Εκιτικέ (72΄Γκόμες)

Μπόρνμουθ (Άντονι Ιραόλα): Πέτροβιτς, Σμιθ, Ντιακιτέ, Σένεσι, Τρουφέρτ, Άνταμς, Σκοτ (74΄Τραορέ), Μπρουκς, Ταβερνιέρ, Σεμένιο, Εβανίλσον

