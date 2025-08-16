Κιέζα: «Η σκέψη μου είναι στον Ζότα, θέλω να μείνω στη Λίβερπουλ»

Ο Ιταλός εξτρέμ που εξελίχθηκε στον ήρωα της πρεμιέρας των κόκκινων στην Premier League, τόνισε πως μετά το γκολ του, όλες του οι σκέψεις ήταν στον Ζότα και την οικογένειά του.

Δεν θα μπορούσε να μην είχε... δράμα η πρεμιέρα της Λίβερπουλ στην Premier League. Οι πρωταθλητές υποδέχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (15/8) την Μπόρνμουθ, με το «Άνφιλντ» σε τρομερά συγκινησιακή κατάσταση, αφού επρόκειτο για το πρώτο επίσημο παιχνίδι μετά τον αδόκητο χαμό του Ντιόγκο Ζότα.

Οι «Reds» αφού απότισαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Πορτογάλο, ξεκίνησαν εντυπωσιακά με 2-0 απέναντι στα «κεράσια», σκορ που όμως μετατράπηκε σε 2-2. Στο φινάλε και συγκεκριμένα στο 88ο λεπτό, ο Φεντερίκο Κιέζα με δυνατό βολέ έκανε το 3-2 εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών, ενώ το «κερασάκι» στην τούρτα έβαλε ο Σαλάχ για το τελικό 4-2.

Μετά το πέρας του αγώνα, ο Ιταλός εξτρέμ κάνοντας καθιερωμένες δηλώσεις, εξήγησε πως ναι μεν ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για εκείνον το «γκολ-λύτρωση», ωστόσο ο ίδιος σκεφτόταν μόνο τον Ζότα και την οικογένειά του (σσ του Πορτογάλου), όντας άκρως συγκινημένος.

❤️ Chiesa: “That was a great moment for me… but my thoughts go to Diogo. It was very emotional, very emotional for me”.



“I have to say that after the goal my thoughts went to his family, his brother Andre. That's the only thing I could say”. pic.twitter.com/c8WAKUFya7 August 15, 2025

Έπειτα, σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του, απάντησε ξεκάθαρα πως θέλει να παραμείνει στην ομάδα του Άρνε Σλοτ και να κερδίσει πολλά τρόπαια με αυτή.