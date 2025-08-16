Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον Ντιόγκο Ζότα μετά το τέλος της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ».

Ήταν ένα ματς αφιερωμένο στο Ντιόγκο Ζότα. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» μετά τον τραγικό θάνατο του ποδοσφαιριστή της στις 3 Ιουλίου έμελλε να είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με τους Reds να υποδέχονται την Μπόρνμουθ.

Σε έναν συναρπαστικό αγώνα με έξι γκολ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έβαλε κι αυτός την υπογραφή του στις καθυστερήσεις κάνοντας το 4-2 και «κλειδώνοντας» την πρώτη νίκη της ομάδας του Άρνε Σλοτ στη φετινή σεζόν. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Αιγύπτιος πήγε να χειροκροτήσει τους οπαδούς της Λίβερπουλ και εκεί... λύγισε, όταν εκείνοι άρχισαν να τραγουδάνε το όνομα του αδικοχαμένου συμπαίκτη του.

Ο Σαλάχ που πανηγύρισε με τον τρόπο που συνήθιζε ο Πορτογάλος, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ήταν εμφανώς συγκινημένος...

Mo Salah in tears at the end of the match as the fans cheer Diogo Jota's chant. 😢💔



Such an emotional opening day for Liverpool at Anfield. pic.twitter.com/keB986ztQ5 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 15, 2025