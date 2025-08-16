Σαλάχ: «Λύγισε» μετά το ματς με το τραγούδι των οπαδών για τον Ζότα
Ήταν ένα ματς αφιερωμένο στο Ντιόγκο Ζότα. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» μετά τον τραγικό θάνατο του ποδοσφαιριστή της στις 3 Ιουλίου έμελλε να είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με τους Reds να υποδέχονται την Μπόρνμουθ.
Σε έναν συναρπαστικό αγώνα με έξι γκολ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έβαλε κι αυτός την υπογραφή του στις καθυστερήσεις κάνοντας το 4-2 και «κλειδώνοντας» την πρώτη νίκη της ομάδας του Άρνε Σλοτ στη φετινή σεζόν. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Αιγύπτιος πήγε να χειροκροτήσει τους οπαδούς της Λίβερπουλ και εκεί... λύγισε, όταν εκείνοι άρχισαν να τραγουδάνε το όνομα του αδικοχαμένου συμπαίκτη του.
Ο Σαλάχ που πανηγύρισε με τον τρόπο που συνήθιζε ο Πορτογάλος, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ήταν εμφανώς συγκινημένος...
Mo Salah in tears at the end of the match as the fans cheer Diogo Jota's chant. 😢💔— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 15, 2025
Such an emotional opening day for Liverpool at Anfield. pic.twitter.com/keB986ztQ5
Mo Salah was brought to tears at full-time as Jota's song echoed around Anfield.— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 15, 2025
After scoring in the 94th minute, he also did Jota's celebration ❤️ pic.twitter.com/Trlr1MwIgF
