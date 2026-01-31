Μετά από τρεις σερί «άγονες» αγωνιστικές, η Άρσεναλ ξέσπασε (0-4) στην έδρα της Λιντς και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Χαλάστρα στο 90΄+7΄για τη Μπράιτον.

Η αυτοπεποίθηση της Άρσεναλ και οι ελπίδες επιστροφής στον θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου κλονίστηκαν περισσότερο από ποτέ τις προηγούμενες εβδομάδες. οι Gunners δεν βρήκαν γκολ κόντρα σε Λίβερπουλ και Φόρεστ, ηττήθηκαν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι τρεις προηγούμενες άγονες αγωνιστικές άνοιξαν την όρεξη σε Μάντσεστερ Σίτι κι Άστον Βίλα που ψαλίδισαν τη διαφορά από την κορυφή. Στο Λιντς ωστόσο οι παίκτες του Αρτέτα ξέσπασαν απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, επικράτησαν 4-0 και ξέφυγαν προσωρινά στο +7 από τους διώκτες τους.

Τον δρόμο της νίκης για τους Gunners άνοιξε το στο 27΄ο Θουμπιμέντι, ο οποίος βρήκε δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά από σέντρα του Μαντουέκε για το 0-1. Έντεκα λεπτά αργότερα ο Μαντουέκε έστειλε ξανά τη μπάλα απειλητικά προς την εστία με εκτέλεση κόρνερ, με τον Ντάρλοου να προσπαθεί να διώξει με γροθιές, αλλά τελικά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του σε ένα μοιραίο λάθος που στοίχισε στη Λιντς.

Τα Παγώνια δεν μπορούσαν να μπουν στο ματς και στο δεύτερο ημίχρονο τιμωρήθηκαν με δυο ακόμα γκολ. Στο 69΄συγκεκριμένα ο Μαρτινέλι έκανε τη σέντρα στην περιοχή και ο Γιόκερες με προβολή από κοντά κλείδωσε πρακτικά το τρίποντο, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 86΄ο Γκαμπριέλ Ζεσούς με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.

Σοκ στις καθυστερήσεις για Μπράιτον

Η Μπράιτον άγγιξε μια σημαντική νίκη ενάντια στην Έβερτον, όμως τα Ζαχαρωτά ισοφάρισαν σε 1-1 με... buzzer beater στις καθυστερήσεις! Το γκολ που έβαλε μπροστά στο σκορ τους Γλάρους, σημειώθηκε στο 73ο λεπτό, όταν ο Γκρος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από γύρισμα του Αγιάρι από τα δεξιά. Συμμετοχή στο τέρμα των Γλάρων είχε και ο Μπάμπης Κωστούλας, που είχε αντικαταστήσει τον Γουέλμπεκ τρία λεπτά νωρίτερα, με τον Έλληνα επιθετικό να αφήνει έξυπνα την μπάλα κάτω από τα πόδια προκειμένου εκείνη να φτάσει στον σκόρερ!

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν κι άλλο γκολ με τον Μιτόμα δέκα λεπτά αργότερα, ωστόσο αυτό ακυρώθηκε για οφσάιντ, με τον Μπέτο να... παγώνει, εντέλει, το Amex Stadium στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, λυτρώνοντας τους φιλοξενούμενους!

Διπλό της Μπόρνμουθ επί της ουραγού

Η Μπρόνμουθ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Γουλβς επικρατώντας με 2-0 και συνεχίζει την ανάβασή της με δεύτερη σερί νίκη. Στην αποστολή των Cherries ήταν για πρώτη φορά και ο Χρήστος Μανδάς, του οποίου η μεταγραφή ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες από τη Λάτσιο. Αντιθέτως η ουραγός συνεχίζει να βυθίζεται στην ζώνη του υποβιβασμού Στο 33' μετά από ωραία συνεργασία των παικτών, ο Κρούπι πήρε την πάσα λίγο έξω από την περιοχή για τους φιλοξενούμενους και με έναν κεραυνό εκτέλεσε για το 1-0. Στο 90'+1 οι Cherries «κλείδωσαν» το τρίποντο με τον Σκοτ που εκτέλεσε στο αριστερό παραθυράκι για το τελικό 2-0.