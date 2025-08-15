Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ στιγματίστηκε από την ολιγόλεπτη διακοπή μετά από ρατσιστικό σχόλιο προς τον Αντουάν Σεμένιο.

Η αυλαία της Premier League άνοιξε με την αναμέτρηση της Λίβερπουλ απέναντι στην Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ». Σε ένα ματς όπου πριν από τη σέντρα τιμήθηκε ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, το πρώτο ημίχρονο στιγματίστηκε από ένα περιστατικό στο 29'.

Ο πάγκος της Μπόρνμουθ ενημέρωσε τον διαιτητή, ΄Άντονι Τέιλορ, ότι ο Αντουάν Σεμένιο έγινε δέκτης ρατσιστικού σχολίου. Ακολούθησε μικρή αναταραχή, ο Τέιλορ διέκοψε το ματς για λίγα λεπτά ώστε να εξηγήσει και στις δύο πλευρές τι ακριβώς συνέβη, προτού το ματς συνεχιστεί κανονικά.