Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ: Μικρή διακοπή στο α' μέρος για ρατσιστικό σχόλιο στον Σεμένιο
Η αυλαία της Premier League άνοιξε με την αναμέτρηση της Λίβερπουλ απέναντι στην Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ». Σε ένα ματς όπου πριν από τη σέντρα τιμήθηκε ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, το πρώτο ημίχρονο στιγματίστηκε από ένα περιστατικό στο 29'.
Ο πάγκος της Μπόρνμουθ ενημέρωσε τον διαιτητή, ΄Άντονι Τέιλορ, ότι ο Αντουάν Σεμένιο έγινε δέκτης ρατσιστικού σχολίου. Ακολούθησε μικρή αναταραχή, ο Τέιλορ διέκοψε το ματς για λίγα λεπτά ώστε να εξηγήσει και στις δύο πλευρές τι ακριβώς συνέβη, προτού το ματς συνεχιστεί κανονικά.
The Premier League have confirmed Antoine Semenyo reported being racially abused by someone in the crowd, which is why Anthony Taylor stopped the game. pic.twitter.com/T3LYQ0Ehtt— BBC Sport (@BBCSport) August 15, 2025
