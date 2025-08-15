«Κούρσα» για τέσσερις (;)

Ίσως λίγοι να περίμεναν ότι η Λίβερπουλ θα κατακτούσε το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το έκαναν. Οι Reds, τέσσερις στροφές πριν το φινάλε, εξασφάλισαν μαθηματικά τον τίτλο έχοντας αφήσει προ πολλού πίσω την Άρσεναλ, την μόνη που ουσιαστικά την καταδίωκε.

Ο Άρνε Σλοτ ήρθε, είδε και... πήρε την Premier League με τον «δαιμονισμένο» Μοχάμεντ Σαλάχ σε πρωταρχικό ρόλο. Τόσο απλά, με μόνη μεταγραφική προσθήκη εκείνη του Φεντερίκο Κιέζα. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει φέτος. Η Λίβερπουλ έχει τινάξει την μπάνκα στον αέρα με τη μία μεταγραφή να διαδέχεται την άλλη. Τον «χορό» άνοιξε ο Φλόριαν Βιρτς, ακολούθησαν εκείνες των Ουγκό Εκιτικέ, Μίλος Κερκέζ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ. Νέα πνοή και νέα πρόσωπα, στον θλιβερό πάντα απόηχο του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα... Οι Reds μπορεί να έχασαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν μετά την ήττα από την Πάλας στο Community Shield, όμως φαίνεται πως είναι πανέτοιμοι για να υπερασπιστούν τον τίτλο.

Για τον Μικέλ Αρτέτα και την Άρσεναλ, η πρόκληση είναι ξανά εδώ. Oι Gunners έχασαν από νωρίς έδαφος στο κυνήγι της πρώτης θέσης και αρκέστηκαν για ακόμη μία σεζόν στην δεύτερη. Από τον περασμένο Μάιο, το ρόστερ ενισχύθηκε σημαντικά: Μαρτίν Θουμπιμέντι, Κρίστιαν Νόργκααρντ, Νόνι Μαντουέκε, Κρίστιαν Μοσκέρα, Κέπα. Και φυσικά, η ηχηρή μεταγραφή του Βίκτορ Γιόκερες σε μία θέση που η Άρσεναλ υποφέρει πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο Σουηδός έχει το βάρος της φανέλας (το «14»), αλλά και της εκπλήρωσης των υψηλών προσδοκιών που έχουν «περικυκλώσει» το όνομά του.

Στην δυτική πλευρά του Λονδίνου, η... πολυδάπανη Τσέλσι λογίζεται επίσης ως μία εκ των διεκδικητριών του πρωταθλήματος. Στην πρώτη του σεζόν με τους Μπλε, ο Μαρέσκα κατέκτησε το Conference και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με την ομάδα να τερματίζει στην 4η θέση. Το ρόστερ είναι πλήρες και η Τσέλσι έτοιμη για να πρωταγωνιστήσει. Λίαμ Ντέλαπ, Ζοάο Πέδρο, Τζάρελ Χάτο και Εστεβάο οι σημαντικότερες καλοκαιρινές προσθήκες των Μπλε που θα προσπαθήσουν να πατήσουν κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2017.

Όταν η Μάντσεστερ Σίτι κατακτούσε το Community Shield τον προηγούμενο Αύγουστο, ουδείς φανταζόταν ότι αυτό θα ήταν και το μοναδικό «ασημικό» για τον Πεπ Γκουαρδιόλα! Οι Citizens στερήθηκαν από νωρίς τον Ρόδρι, ήταν εξαιρετικά ανισόρροποι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν κόβοντας τελικά τρίτοι την κορδέλα του τερματισμού. Η Σίτι θέλει να αφήσει πίσω τον κακό εαυτό της και να επανέλθει στα... στάνταρ της των τελευταίων ετών, στο κυνήγι της πρωτιάς. Μεταγραφικά, ο σύλλογος φυσικά δεν έμεινε άπραγος. Τσερκί, Αΐτ-Νουρί, Ρέιντερς και Τράφορντ μεταξύ των μεταγραφών της Σίτι, η οποία πλέον καλείται να πορευτεί χωρίς τον «ενορχηστρωτή» της, Κέβιν Ντε Μπρόινε, που μετακόμισε στη Νάπολι.

Τέσσερις ομάδες που μοιάζει να είναι και οι βασικοί υποψήφιοι για μία κούρσα που αναμένεται για ακόμη μία φορά συναρπαστική!