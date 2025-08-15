Premier League: Διψασμένες διεκδικήτριες, φιλόδοξοι «πονοκέφαλοι» και 2 δισ. σε μεταγραφές!
Τι είναι λίγες ώρες; Τόση υπομονή κάναμε. Άλλωστε την πρώτη σέντρα της νέας σεζόν στην Premier League την περιμέναμε από το... σφύριγμα της λήξης της 38ης αγωνιστικής πέρυσι. Και είναι πια σχεδόν εδώ. Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου επιστρέφει... αγριεμένο, με υποσχέσεις για μια ακόμα τρομερή σεζόν, γεμάτη θέαμα και μοναδικές στιγμές. Και μπορεί η Λίβερπουλ πέρυσι να έκανε περίπατο για το πρωτάθλημα, όμως αυτό καθιστά ακόμα πιο αμφίρροπη τη φετινή μάχη για τον τίτλο.
Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ και Τσέλσι δείχνουν... πεισμωμένες και έχοντας καλύψει τις μεγαλύτερες μεταγραφικές τους ανάγκες θα βάλουν δεδομένα πολύ δύσκολα στους Reds, που κινήθηκαν στην αγορά σαν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ αλλάζουν σελίδες και ευελπιστούν να πατήσουν στα πόδια τους όσο το δυνατόν συντομότερα, ενώ φυσικά και φέτος θα έχουμε έναν.. στρατό από ομάδες έτοιμες να τρυπώσουν στη μύτη των μεγάλων. Κι όλα αυτα εν μέσω ενός καλοκαιριού που μπορεί μεταγραφικά να έχει ακόμα δρόμο, όμως ήδη στην Αγγλία έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Η Premier League είναι ξανά εδώ και το Gazzetta σάς βάζει στο κλίμα!
Γράφουν οι Ιάσονας Θεριός - Άρτεμις Κλεφτάκη
«Κούρσα» για τέσσερις (;)
Ίσως λίγοι να περίμεναν ότι η Λίβερπουλ θα κατακτούσε το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το έκαναν. Οι Reds, τέσσερις στροφές πριν το φινάλε, εξασφάλισαν μαθηματικά τον τίτλο έχοντας αφήσει προ πολλού πίσω την Άρσεναλ, την μόνη που ουσιαστικά την καταδίωκε.
Ο Άρνε Σλοτ ήρθε, είδε και... πήρε την Premier League με τον «δαιμονισμένο» Μοχάμεντ Σαλάχ σε πρωταρχικό ρόλο. Τόσο απλά, με μόνη μεταγραφική προσθήκη εκείνη του Φεντερίκο Κιέζα. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει φέτος. Η Λίβερπουλ έχει τινάξει την μπάνκα στον αέρα με τη μία μεταγραφή να διαδέχεται την άλλη. Τον «χορό» άνοιξε ο Φλόριαν Βιρτς, ακολούθησαν εκείνες των Ουγκό Εκιτικέ, Μίλος Κερκέζ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ. Νέα πνοή και νέα πρόσωπα, στον θλιβερό πάντα απόηχο του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα... Οι Reds μπορεί να έχασαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν μετά την ήττα από την Πάλας στο Community Shield, όμως φαίνεται πως είναι πανέτοιμοι για να υπερασπιστούν τον τίτλο.
Για τον Μικέλ Αρτέτα και την Άρσεναλ, η πρόκληση είναι ξανά εδώ. Oι Gunners έχασαν από νωρίς έδαφος στο κυνήγι της πρώτης θέσης και αρκέστηκαν για ακόμη μία σεζόν στην δεύτερη. Από τον περασμένο Μάιο, το ρόστερ ενισχύθηκε σημαντικά: Μαρτίν Θουμπιμέντι, Κρίστιαν Νόργκααρντ, Νόνι Μαντουέκε, Κρίστιαν Μοσκέρα, Κέπα. Και φυσικά, η ηχηρή μεταγραφή του Βίκτορ Γιόκερες σε μία θέση που η Άρσεναλ υποφέρει πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο Σουηδός έχει το βάρος της φανέλας (το «14»), αλλά και της εκπλήρωσης των υψηλών προσδοκιών που έχουν «περικυκλώσει» το όνομά του.
Στην δυτική πλευρά του Λονδίνου, η... πολυδάπανη Τσέλσι λογίζεται επίσης ως μία εκ των διεκδικητριών του πρωταθλήματος. Στην πρώτη του σεζόν με τους Μπλε, ο Μαρέσκα κατέκτησε το Conference και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με την ομάδα να τερματίζει στην 4η θέση. Το ρόστερ είναι πλήρες και η Τσέλσι έτοιμη για να πρωταγωνιστήσει. Λίαμ Ντέλαπ, Ζοάο Πέδρο, Τζάρελ Χάτο και Εστεβάο οι σημαντικότερες καλοκαιρινές προσθήκες των Μπλε που θα προσπαθήσουν να πατήσουν κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2017.
Όταν η Μάντσεστερ Σίτι κατακτούσε το Community Shield τον προηγούμενο Αύγουστο, ουδείς φανταζόταν ότι αυτό θα ήταν και το μοναδικό «ασημικό» για τον Πεπ Γκουαρδιόλα! Οι Citizens στερήθηκαν από νωρίς τον Ρόδρι, ήταν εξαιρετικά ανισόρροποι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν κόβοντας τελικά τρίτοι την κορδέλα του τερματισμού. Η Σίτι θέλει να αφήσει πίσω τον κακό εαυτό της και να επανέλθει στα... στάνταρ της των τελευταίων ετών, στο κυνήγι της πρωτιάς. Μεταγραφικά, ο σύλλογος φυσικά δεν έμεινε άπραγος. Τσερκί, Αΐτ-Νουρί, Ρέιντερς και Τράφορντ μεταξύ των μεταγραφών της Σίτι, η οποία πλέον καλείται να πορευτεί χωρίς τον «ενορχηστρωτή» της, Κέβιν Ντε Μπρόινε, που μετακόμισε στη Νάπολι.
Τέσσερις ομάδες που μοιάζει να είναι και οι βασικοί υποψήφιοι για μία κούρσα που αναμένεται για ακόμη μία φορά συναρπαστική!
Ζητείται αλλαγή σελίδας
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, οι δυο τους «συναγωνίζονταν» για το ποια ήταν περισσότερο... διπρόσωπη την περασμένη σεζόν. Αμφότερες δέχονταν το ένα χαστούκι μετά το άλλο στις εγχώριες διοργανώσεις έχοντας ως αποκούμπι την Ευρώπη!
Οι Κόκκινοι Διάβολοι, με τον Αμορίμ να αναλαμβάνει μεσούσης της σεζόν, έγραψαν αρνητικό ρεκόρ με την χειρότερη συγκομιδή βαθμών στην ιστορία του συλλόγου. Οι Spurs από την άλλη, τερμάτισαν μόλις στην 17 θέση, μία πάνω από την Λέστερ που υποβιβάστηκε!
Τον Μάιο, όσο παράταιρο κι αν ακούγεται βάσει των παραπάνω, Γιουνάιτεντ και Τότεναμ συναντήθηκαν στον τελικό του Europa League. Ένα ματς «ζωής και θανάτου» και για τις δύο, μία προσπάθεια να σώσουν τη σεζόν. Στο τέλος της ημέρας, ο Άγγελος Ποστέκογλου έφυγε με την κούπα, διατηρώντας την παράδοση που τον θέλει να κατακτά τρόπαιο στην δεύτερη σεζόν του. Για να ακολουθήσει λίγες μέρες αργότερα η απόλυσή του! Διάδοχός του ο Τόμας Φρανκ που φέτος καλείται να αναγεννήσει την Τότεναμ! Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν πάντως χάθηκε μετά την ήττα στον τελικό του Super Cup από την Παρί. Εκεί όπου παρουσίασε τις γνωστές της παθογένειες.
Ο στόχος της ομάδας δεν είναι άλλος από την επιστροφή στις υψηλές «πτήσεις» της Premier League, κάτι που θα πρέπει να κάνει χωρίς την... συνδρομή του Χέουνγκ-Μιν Σον που αποχαιρέτησε μετά από δέκα χρόνια την ομάδα της καρδιάς του. Μοχάμεντ Κούντους, Ζοάο Παλίνια, Ματάις Τελ, Κέβιν Ντάνσο. Μερικά από τα ονόματα που ήρθαν για να φέρουν την ισορροπία που τόσο λείπει από την Τότεναμ.
Για τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, το «στοίχημα» με την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίμ δεν έχει αποδώσει ακόμη. Το ερώτημα είναι πότε και παράλληλα ως πότε θα δοκιμάζεται η υπομονή των οπαδών της. Μπορεί ο Πορτογάλος να δήλωνε πρόσφατα ότι θέλει να παραμείνει στον πάγκο για είκοσι χρόνια, όμως αυτό φαίνεται τόσο μακρινό...
Μεταγραφικά, ο σύλλογος ξοδεύει, αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο χορτάρι. Η έλλειψη ταυτότητας βροντοφωνάζει από απόσταση. Μέσα σε όλα τα άλλα, η ήττα στον τελικό του Europa League έφερε περισσότερη μιζέρια. Η ανακαίνιση του «Κάρινγκτον» (προπονητικό κέντρο) υπόσχεται να σηματοδοτήσει και μία γενικότερη αλλαγή όσον αφορά τις αγωνιστικές επιτυχίες.
Μπένιαμιν Σέσκο, Ματέους Κούνια, Μπράιαν Μπουμό, Ντιέγκο Λεόν οι προσθήκες του Αμορίμ, με εκείνη του Σλοβένου επιθετικού να ξεχωρίζει. Όχι μόνο λόγω των χρημάτων που δαπάνησε για να τον αποκτήσει, αλλά και της πίεσης για... ανακούφιση σε μία θέση που οι Χόιλουντ και Ζίρκζεϊ δεν επαρκούσαν.
Καταληκτικά, Γιουνάιτεντ και Τότεναμ θέλουν να γυρίσουν σελίδα. Η πρώτη λίγο πιο απελπισμένα από τη δεύτερη, αλλά και οι δύο πρέπει -για το καλό τους- να παλέψουν για να βρεθούν πάνω από τη... μέση της βαθμολογίας.
Γυάλινα ταβάνια, θαρραλέες φιλοδοξίες
Εντάξει, καλή η κούρσα για τον τίτλο, καλά τα μεγαθήρια που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους, αλλά η Premier League δεν θα ήταν αυτό που είναι αν δεν υπήρχαν οι… από κάτω. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει αυτό το πρωτάθλημα τόσο ανταγωνιστικό είναι όλες οι υπόλοιπες ομάδες εκτός από αυτές που διεκδικούν τον τίτλο. Ομάδες που νιώθουν πως το ταβάνι τους είναιι γυάλινο και προσπαθούν να το σπάνε σε κάθε ευκαιρία, να πορεύονται με τις δικές τους θαρραλέες φιλοδοξίες κάθε χρόνο. Και είναι πολλές, εκεί σταθερά.
Η Νιούκαστλ έχει περάσει ένα πολύ δύσκολο μεταγραφικό παράθυρο και ενδέχεται να χάσει και τον Ίσακ, όμως παραμένει ένα πολύ ποιοτικό σύνολο με τρομερή έδρα και εξαιρετικό προπονητή στο πρόσωπο του Έντι Χάου. Το ίδιο ισχύει και για την Κρίσταλ Πάλας του Όλιβερ Γκλάσνερ, που έδειξε και στο FA Cup και στο Community Shield πως ξέρει τον τρόπο να τα… βάζει με τα μεγάλα παιδιά και να βγαίνει όχι απλά αβλαβής αλλά νικήτρια.
Ό,τι έκανε σε τόσες περιπτώσεις πέρυσι και η Νότιγχαμ Φόρεστ που συνεχίζει τα άλματα προόδου της και θέλει να φτάσει ακόμα πιο ψηλά, έχοντας απόλυτη πίστη στον Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Οι Reds διατήρησαν στο δυναμικό τους τον Γκιμπς-Γουάιτ σε μια ανανέωση-δήλωση προθέσεων και δεν σταματούν να ονειρεύονται. Λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα για την Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι που δεν έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα, όμως πλέον έχει αποκτήσει… τεχνογνωσία από το ρετιρέ της Premier League.
Για όλες τις παραπάνω το μεγάλο στοίχημα φυσικά είναι το να συνδυάσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις με το πρωτάθλημα. Διόλου εύκολη αποστολή, ειδικά για Βίλα, Νότιγχαμ και Πάλας που θα χρειαστεί να κουβαλήσουν τον… σταυρό του Πέμπτη-Κυριακή. Και οι τέσσερις βέβαια υπόσχονται να συνεχίζουν να είναι… πονοκέφαλοι για το Big Six.
Στην ίδια συνομοταξία φυσικά και η Μπράιτον του Κωστούλα και του Τζίμα, που τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει πόσο… κακό σπυρί μπορεί να γίνει και φέτος μπαίνει με μπόλικη αισιοδοξία. Παρόμοια αισιοδοξία θα αισθάνεται και η Μπόρνμουθ, όσο έχει τον Άντονι Ιραόλα στο τιμόνι, ενώ ένα ακόμα ωραιότατο dark horse μπορεί να αποτελέσει και η Σάντερλαντ. Οι Blackcats επέστρεψαν στην Premier League μετά από οκτώ χρόνια και οι κινήσεις τους αποπνέουν την αίσθηση πως ήρθαν όχι ως μια ακόμα νεοφώτιστη ομάδα αλλά για να… μείνουν. Έκαναν εξαιρετικές μεταγραφές, όπως ο Χαμπίμπ Ντιαρά και ο Ταλμπί, και πολλοί αναμένουν να τις δουν να κάνουν ωραία πραγματάκια.
Είναι αλλιώς οι φιλόδοξες ομάδες που δεν ανήκουν στο Big Six, δίνουν μια ξεχωριστή νότα σε αυτό το ξεχωριστό πρωτάθλημα.
131 μεταγραφές και 2 δισεκατομμύρια: Η Premier League έσπασε ξανά όλα τα ρεκόρ!
Εντάξει, οριακά δεν είναι είδηση, αλλά η Premier League το... έκανε ξανά. Η οικονομική δύναμη των αγγλικών συλλόγων έχει ξεφύγει και το πρωτάθλημα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που όσον αφορά στις μεταγραφές κυνηγάει μόνο τον εαυτό του.
Δύο εβδομάδες και κάτι πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο, οι Άγγλοι έχουν ήδη σπάσει ρεκόρ στα έξοδα των μεταγραφών τους. Συνολικά και οι 20 ομάδες της Premier League έχουν προχωρήσει σε 131 μεταγραφές, ξοδεύοντας αθροιστικά περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ! Νούμερο άνευ προηγουμένου και στο Νησί και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη φυσικά. Και... έχουμε ακόμα. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Λίβερπουλ που έκανε τον Φλόριαν Βιρτς τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και παλεύει για να σπάσει ξανά το ρεκόρ λίγο καιρό μετά με τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ!
Οι Reds έχουν ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη ομάδα φέτος, με τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ακολουθούν. Υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα συλλόγων, όπως η Άστον Βίλα, που... ακροβατούν στο όριο των οικονομικών κανονισμών και έχουν λειτουργήσει με ιδιαίτερη σύνεση.
Ακόμα κι έτσι βέβαια, η Premier League δεν... βλέπει κανέναν. Για το context, στο ίδιο διάστημα στη La Liga, που ακολουθεί τους Άγγλους, έχουν γίνει 83 μεταγραφές με έξοδα 515 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για 57% περισσότερες κινήσεις και τετραπλάσια έξοδα!
Η «βαθμολογία» των μεταγραφών στην Premier League
- Λίβερπουλ – €297,60 εκατομμύρια
- Τσέλσι – €283,3 εκατομμύρια
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – €232,7 εκατομμύρια
- Άρσεναλ – €227,3 εκατομμύρια
- Μάντσεστερ Σίτι – €181 εκατομμύρια
- Σάντερλαντ – €156 εκατομμύρια
- Τότεναμ – €150,1 εκατομμύρια
- Μπέρνλι – €127,2 εκατομμύρια
- Νιούκαστλ – €103,01 εκατομμύρια
- Έβερτον – €88,9 εκατομμύρια
- Λιντς Γιουνάιτεντ – €87,1 εκατομμύρια
- Γουέστ Χαμ – €83 εκατομμύρια
- Μπράιτον – €82 εκατομμύρια
- Γουλβς – €80,1 εκατομμύρια
- Μπόρνμουθ – €79 εκατομμύρια
- Νότιγχαμ Φόρεστ – €74 εκατομμύρια
- Μπρέντφορντ – €56,6 εκατομμύρια
- Άστον Βίλα – €37,5 εκατομμύρια
- Κρίσταλ Πάλας – €2,4 εκατομμύρια
- Φούλαμ – €0,5 εκατομμύρια
*βάσει του Transfermarkt
Το Top-10 των πιο ακριβών μεταγραφών στην Premier League
- Φλόριαν Βιρτς – €125 εκατ. (Λίβερπουλ < Λεβερκούζεν)
- Ουγκό Εκιτικέ – €80 εκατ. (Λίβερπουλ < Άιντραχτ)
- Μπένιαμ Σέσκο – €76,5 εκατ. (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ < Λειψία)
- Μπράιαν Μπουμό – €75 εκατ. (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ < Μπρέντφορντ)
- Ματέους Κούνια – €74,2 εκατ. (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ < Γουλβς)
- Μαρτίν Θουμπιμέντι – €70 εκατ. (Άρσεναλ < Ρεάλ Σοσιεδάδ)
- Βίκτορ Γκιόκερες – €65,8 εκατ. (Άρσεναλ < Σπόρτινγκ)
- Μοχάμεντ Κούντους – €63,8 εκατ. (Τότεναμ < Γουέστ Χαμ)
- Ζοάο Πέδρο – €63,7 εκατ. (Τσέλσι < Μπράιτον)
- Άντονι Ελάνγκα – €61,4 εκατ. (Νιούκαστλ < Νότιγχαμ Φόρεστ)
*βάσει του Transfermarkt, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους