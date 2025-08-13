Προς τη... γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ οδεύει ο Τζίτζι Ντοναρούμα, που, σύμφωνα με την Equipe, είχε επικοινωνία με τον Πεπ Γκουαρδιόλα κι έφτασε προφορική συμφωνία με τη Σίτι.

Ο καπνός του «αντίο» του Τζίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν είχε και... φωτιά! Ο Ιταλός αποχαιρέτησε τους οπαδούς της γαλλικής ομάδας και φαίνεται πως ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του στην Premier League. Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για αυτόν, όμως οι Citizens είναι αυτοί που δείχνουν να κερδίζουν την κούρσα.

Όπως μετέδωσε η Equipe, ο Τζίτζι Ντοναρούμα τα... είπε στο τηλέφωνο με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, πήρε και έδωσε το «πράσινο φως» και μάλιστα έφτασε και σε πλήρη συμφωνία με τη Σίτι για να γίνει κάτοικος «Έτιχαντ»! Πλέον, το μπαλάκι περνάει στην αγγλική ομάδα που θέλει να διαπραγματεύτει μια συμφέρουσα αγορά για τον 26χρονο Ιταλό γκολκίπερ. Το συμβόλαιό του κανονικά λήγει το επόμενο καλοκαίρι αλλά αναμένεται να του επιτραπεί μια... εύκολη έξοδος.

Ο Ντοναρούμα πραγματοποίησε τρομερή σεζόν και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του τρεμπλ της Παρί Σεν Ζερμέν, όμως ο Λουίς Ενρίκε δήλωσε ότι θέλει κάτι διαφορετικό κάτω από τα δοκάρια και ουσιαστικά τον έθεσε εκτός ομάδας.