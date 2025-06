Οι «Reds» είναι αποφασισμένοι να ξοδέψουν αρκετά χρήματα για την ενίσχυσή τους το φετινό καλοκαίρι, και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα κάνουν κίνηση για την απόκτηση του Αλεξάντερ Ίσακ.

Σε αντίθεση με το περσινό καλοκαίρι, όπου ξόδεψε μόλις 12 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Φεντερίκο Κιέζα από τη Γιουβέντους, το φετινό θέρος είναι κυριολεκτικά «καυτό» στον πλανήτη Λίβερπουλ.

Μετά την προσθήκη του Τζέρεμι Φρίμπονγκ από την Μπάγερ Λεβερκούζεν έναντι 35 εκατ. ευρώ, οι «Reds» είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περί τα 150 εκατ. ευρώ στις «Ασπιρίνες», για να πάρουν στο Μερσεϊσάιντ και τον Φλόριαν Βίρτς, στον οποίο δίνουν συμβόλαιο πέντε ετών με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 20 «χαρτιά». Παράλληλα, είναι κοντά και σε deal με την Μπόρνμουθ για τον αριστερό μπακ Μίλος Κέρκεζ, κίνηση που έχει επιβεβαιώσει και ο αδερφός του παίκτη, με το κόστος να υπολογίζεται πάνω από τα 40 εκατ. ευρώ.

Κι όμως οι κινήσεις δεν σταματούν εδώ! Σύμφωνα με τον έγκριτο Μπεν Τζέικομπς, η αρμάδα του Άρνε Σλοτ σκέφτεται να κάνει δικό της και τον Αλεξάντερ Ίσακ της Νιούκαστλ, μια μεταγραφή που μπορεί να ξεπεράσει τα χρήματα του Βίρτς και να αποτελέσει ρεκόρ στο Νησί. Με συνολικό απολογισμό 62 γκολ και 11 ασίστ σε 109 συμμετοχές με τις «Καρακάξες», ο Σουηδός αποτιμάται κοντά στα 175 εκατ. ευρώ, ποσό που ζαλίζει και αν δοθεί θα «σπάσει τα κοντέρ».

