Λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του Άρνολντ, η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρίμπονγκ.

Ο Άρνολντ στη Ρεάλ Μαδρίτης και η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτηση του δεξιού μπακ Τζέρεμι Φρίμπονγκ από τη Λεβερκούζεν. Ο Ολλανδός πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές της Premier League, οι οποίοι ενεργοποίησαν τη ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις μέσα σε τρία χρόνια.

Ο 24χρονος μπακ βοήθησε τη Λεβερκούζεν να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα Bundesliga την περσινή σεζόν, έχοντας 14 γκολ και 12 ασίστ σε 47 εμφανίσεις. Φέτος, σε 48 συμμετοχές, ο Φρίμπονγκ σημείωσε 5 γκολ και μοίρασε 12 ασίστ, με τη Λεβερκούζεν να τερματίζει δεύτερη στη Bundesliga και να φτάνει στους «16» του Champions League.

Ο Φρίμπονγκ μπορεί να παίξει και ως εξτρέμ, προσθέτοντας περισσότερες επιλογές στον προπονητή Άρνε Σλοτ. Υπενθυμίζεται ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναμένεται να συμμετάσχει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 με την Αίγυπτο, το οποίο ξεκινά στις 21 Δεκεμβρίου. Ο Ολλανδός είναι η πρώτη μεταγραφή της Λίβερπουλ για φέτος, ενώ το ενδιαφέρον έχει στραφεί στον Βιρτς, για τον οποίο η Λίβερπουλ έκανε πρόταση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ στη Λεβερκούζεν. Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο τερματοφύλακας της Βαλένθια, Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, θα ενταχθεί στους Reds το καλοκαίρι.

"I play for Liverpool, you know. What more can I say?" ❤️ pic.twitter.com/Mn8ZefvGMz