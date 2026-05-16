Σαλάχ: «Θέλω να δω τη Λίβερπουλ να τρομάζει ξανά και να κατακτά τρόπαια»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης για τη Λίβερπουλ, στην οποία ευχήθηκε να επιστρέψει σε ένδοξες εποχές μετά την αποχώρησή του.

Η βαριά ήττα με 4-2 από την Άστον Βίλα αποτέλεσε ένα νέο πλήγμα σε μια ήδη επώδυνη σεζόν για τη Λίβερπουλ, η οποία υποχώρησε στην 5η θέση της Premier League. Την επομένη του αγώνα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έστειλε το δικό του μήνυμα ανασυγκρότησης προς τον κόσμο της ομάδας κι έδωσε τη δική του ευχή για την επόμενη μέρα στο σύλλογο, η οποία ωστόσο δεν θα τον βρει στο Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Αιγύπτιος τόνισε συγκεκριμένα πως το heavy metal ποδόσφαιρο που τρόμαζε κάθε αντίπαλο πρέπει να αποτελέσει ξανά την ταυτότητα του κλαμπ, το οποίο οφείλει να αρκείται μόνο με κατακτήσεις τροπαίων, κι όχι εφήμερες και διασκορπισμένες νίκες.

«Έχω δει αυτόν τον σύλλογο να περνά από τους αμφισβητίες στους πιστούς, και από τους πιστούς στους πρωταθλητές. Χρειάστηκε σκληρή δουλειά και πάντα έδινα ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω τον σύλλογο να φτάσει εκεί. Τίποτα δεν με κάνει πιο περήφανο από αυτό. Το να καταρρεύσουμε ξανά σε ακόμη μία ήττα αυτή τη σεζόν ήταν πολύ οδυνηρό και δεν είναι αυτό που αξίζουν οι φίλαθλοί μας.

Θέλω να δω τη Λίβερπουλ να επιστρέφει στο επιθετικό “heavy metal” ποδόσφαιρο που φοβούνται οι αντίπαλοι και να ξαναγίνει μια ομάδα που κατακτά τρόπαια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που ξέρω να παίζω και αυτή είναι η ταυτότητα που πρέπει να επανέλθει και να διατηρηθεί για πάντα. Δεν μπορεί να είναι θέμα διαπραγμάτευσης και όποιος έρχεται σε αυτόν τον σύλλογο πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτήν». Το να κερδίζεις μερικά παιχνίδια εδώ κι εκεί δεν είναι αυτό που πρέπει να πρεσβεύει η Λίβερπουλ. Όλες οι ομάδες κερδίζουν παιχνίδια.

Η Λίβερπουλ θα είναι πάντα ένας σύλλογος που σημαίνει πάρα πολλά για μένα και την οικογένειά μου. Θέλω να τη βλέπω να πετυχαίνει ακόμη και πολύ μετά τη δική μου αποχώρηση. Όπως έλεγα πάντα, η πρόκριση στο Champions League της επόμενης σεζόν είναι το απολύτως ελάχιστο και θα κάνω τα πάντα για να το πετύχω» τόνισε μέσα από μήνυμα στα socila media.