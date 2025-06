Την.. επιβεβαίωση πως τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Λίβερπουλ, έκανε ο αδερφός του Μίλος Κέρκεζ, με ανάρτησή του στο Instagram.

Η υπόθεση της μεταγραφής του Μίλος Κέρκεζ από την Μπόρνμουθ στη Λίβερπουλ φαίνεται ότι θα έχει αίσιο τέλος. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί ο αδερφός του Ούγγρου μπακ, με ανάρτησή του στο Instagram.

Ο 21χρονος άσος των «Κερασιών» έχει εδώ και αρκετές ημέρες πει το «ναι» στους πρωταθλητές Αγγλίας, και στην ουσία απομένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο συλλόγων για το τελικό κόστος της μεταγραφής και τους όρους της συμφωνίας. Ωστόσο, η... κάποια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του deal έχει προκαλέσει ανησυχία στους φίλους της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

Αυτή η ανησυχία πλέον δεν υπάρχει, καθώς ο ίδιος ο αδερφός του ποδοσφαιριστή, Μάρκο, ανέβασε φωτογραφία από τις κοινές τους διακοπές, γράφοντας χαρακτηριστικά πως ο Κέρκεζ σύντομα θα είναι παίκτης της Λίβερπουλ.

🚨 Milos Kerkez brother sharing an Instagram post saying "soon to be Liverpool player" ⏳ pic.twitter.com/YH8L8PP1Or