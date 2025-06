Η Λίβερπουλ βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προσελκύσει τον Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος στο Μέρσεϊσαϊντ φαίνεται πως θα αμείβεται με 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο!

Την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Premier League ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Λίβερπουλ, η οποία έδωσε τα χέρια με τη Λεβερκούζεν για την απόκτηση του Φλόριαν Βιρτς στο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Παρόλα αυτά, το «χρυσάφι» που προσφέρουν οι Reds δεν είχε ως μοναδικό αποδέκτη τις Ασπιρίνες. Προκειμένου να πείσουν τον Γερμανό να υπογράψει στη Λίβερπουλ αντί σε μια εκ των Μπάγερν ή Μάντσεστερ Σίτι, οι Reds του πρόσφεραν γη και ύδωρ σε μηνιαίο μισθό που τον στέλνει αυτομάτως στο βάθρο των πιο ακριβοπληρωμένη της Premier League.

Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany» η Λίβερπουλ προσέφερε στον Γερμανό συμβόλαιο μέχρι το 2030 με ετήσιες απολαβές ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που κατατάσσει τον Γερμανό ως τον τρίτο πιο καλά αμειβόμενο παίκτη του πρωταθλήματος!

Μοναδικοί που αμείβονται με περισσότερα είναι οι Έρλινγκ Χάαλαντ και Μοχάμεντ Σαλάχ που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αφήνοντας τον Βιρτζ λίγο πίσω τους.

🚨🆕 Understand Florian #Wirtz will earn around €20 million gross per year at Liverpool FC, plus possible bonus payments. #LFC



Contract until 2030 confirmed.



The €150m record-breaking transfer is expected to be finalised next week with the medical.@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/daOdbFTbRD