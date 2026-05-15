Ο Ολυμπιακός θα έχει απόψε (15/5, 22:00) στραμμένα τα μάτια του στο ματς της Άστον Βίλα με τη Λίβερπουλ, που ίσως τον βοηθήσει να κερδίσει έναν γύρο στα προκριματικά του καλοκαιριού.

Μετά τη νίκη του με 1-0 στο ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό (10/5), αλλά και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ (1-1), ο Ολυμπιακός απέκτησε προβάδισμα δυο πόντων για την κατάληψη της 2ης θέσης στα Playoffs, που οδηγεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον θέλουν στην τελευταία αγωνιστική (ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ) του μίνι πρωταθλήματος νίκη ή καλύτερο αποτέλεσμα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να βρεθούν ξανά στον δρόμο για τα αστέρια.

Ωστόσο, υπάρχει ένα ενδεχόμενο η πορεία των Πειραιωτών προς την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση να διευκολυνθεί, και έχει άμεση σχέση με το αποψινό (15/5, 22:00) ματς της Άστον Βίλα με τη Λίβερπουλ. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη της ομάδας του Ουνάι Έμερι, καθώς σε περίπτωση που η Βίλα τερματίσει στην τετράδα της Premier League και παράλληλα κατακτήσει το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ, θα κερδίσει έναν γύρο.

Αυτή τη στιγμή οι Villans είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας και ισόβαθμοι με την ομάδα του Άρνε Σλοτ (59β.), όμως την τελευταία αγωνιστική επισκέπτονται το «Έτιχαντ» για να παίξουν με τη Μάντσεστερ Σίτι, που ενδεχομένως θα... καίγεται για το πρωτάθλημα, ενώ η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπρέντφορντ. Σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, οι ''Reds'' υπερτερούν λόγω της διαφοράς τερμάτων (+12 έναντι +4).