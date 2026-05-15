Ολυμπιακός: Τι αποτέλεσμα θέλει στο Άστον Βίλα - Λίβερπουλ για να κερδίσει γύρο στο Champions League
Μετά τη νίκη του με 1-0 στο ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό (10/5), αλλά και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ (1-1), ο Ολυμπιακός απέκτησε προβάδισμα δυο πόντων για την κατάληψη της 2ης θέσης στα Playoffs, που οδηγεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον θέλουν στην τελευταία αγωνιστική (ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ) του μίνι πρωταθλήματος νίκη ή καλύτερο αποτέλεσμα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να βρεθούν ξανά στον δρόμο για τα αστέρια.
Ωστόσο, υπάρχει ένα ενδεχόμενο η πορεία των Πειραιωτών προς την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση να διευκολυνθεί, και έχει άμεση σχέση με το αποψινό (15/5, 22:00) ματς της Άστον Βίλα με τη Λίβερπουλ. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη της ομάδας του Ουνάι Έμερι, καθώς σε περίπτωση που η Βίλα τερματίσει στην τετράδα της Premier League και παράλληλα κατακτήσει το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ, θα κερδίσει έναν γύρο.
Αυτή τη στιγμή οι Villans είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας και ισόβαθμοι με την ομάδα του Άρνε Σλοτ (59β.), όμως την τελευταία αγωνιστική επισκέπτονται το «Έτιχαντ» για να παίξουν με τη Μάντσεστερ Σίτι, που ενδεχομένως θα... καίγεται για το πρωτάθλημα, ενώ η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπρέντφορντ. Σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, οι ''Reds'' υπερτερούν λόγω της διαφοράς τερμάτων (+12 έναντι +4).
🇬🇷 Olympiacos now in a position to benefit from potential UEL winner rebalancing (if 🏴 Aston Villa 🏆 + Top 4 finish).— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 14, 2026
They'd move together with 🇳🇴 Bodø/Glimt from UCL Q2 to Q3, which would ensure them league stage football (at least in 🟠 UEL).
