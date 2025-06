Ο Σουηδός στράικερ είναι έτοιμος για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο οποίος φαίνεται πως θα είναι στο Λονδίνο ή στο Μάνστεστερ.

Το μέλλον του Βίκτορ Γιόκερες φαίνεται δεδομένο πως θα είναι μακριά από την Πορτογαλία και τη Σπόρτινγκ, όχι μόνο λόγω της «ζήτησης» που έχει στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά και εξαιτίας της... κόντρας που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε παίκτη και ομάδα.

Ο Σουηδός επιθετικός που «έβγαλε μάτια» τη σεζόν που μας πέρασε με 54 γκολ και 13 ασίστ σε 52 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας το νταμπλ με τη Σπόρτινγκ, είναι πλέον έτοιμος για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, το οποίο μοιάζει βέβαιο πως θα είναι στην Premier League.

Πληθώρα συλλόγων έχουν προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο βάσει των τελευταίων ρεπορτάζ από τη χώρα της Ιβηρικής, φαίνεται πως ο 27χρονος ενημέρωσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ότι δεν θέλει να μετακομίσει στο «Όλντ Τράφορντ». Έτσι, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την Άρσεναλ, καθώς οι δυό τους ήταν κυρίως που «πίεζαν» για την υπογραφή του.

