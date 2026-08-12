Άρσεναλ: Απίθανη πρόταση της Γαλατασαράι για Μαρτινέλι
Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι αποτελεί τον διακαή πόθο της Γαλατασαράι και για να τον αποκτήσει κατέθεσε πρόταση στην Άρσεναλ ύψους 45 εκατ. ευρώ.
Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου λήγει το 2027 και οι Κανονιέρηδες χρειάζεται να πάρουν άμεσα μια απόφαση για ανανέωση ή πώληση, με την Γαλατασαράι να είναι μέχρι στιγμής η μόνη που έχει εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της, αφού η απόκτηση του αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για τον σύλλογο της Τουρκίας.
Αυτό που μένει να φανεί είναι αν ο Μαρτινέλι είναι διατεθειμένος να παίξει στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, καθώς σε πρώτη φάση έχει μηνύσει στην Άρσεναλ πως δεν ενδιαφέρεται να παίξει σε πρωτάθλημα που δεν μέσα στο top-5 της ευρώπης.
Από την άλλη, οι Λονδρέζοι έχουν προτείνει τον ποδοσφαιριστή σε αρκετές ομάδες των περιφερειακών πρωταθλημάτων.
🚨💣 EXCL | Galatasaray have submitted an official €45m offer for Gabriel Martinelli today.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 12, 2026
The offer is now on Arsenal’s table.
Martinelli is currently Galatasaray’s top transfer priority.@SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/RWlq4lvVLd
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.