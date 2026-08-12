Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι είναι ο μεγάλος στόχος της Γαλατασαράι για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης, με τους Τούρκους να έχουν καταθέσει ήδη πρόταση για την απόκτησή του.

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι αποτελεί τον διακαή πόθο της Γαλατασαράι και για να τον αποκτήσει κατέθεσε πρόταση στην Άρσεναλ ύψους 45 εκατ. ευρώ.

Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου λήγει το 2027 και οι Κανονιέρηδες χρειάζεται να πάρουν άμεσα μια απόφαση για ανανέωση ή πώληση, με την Γαλατασαράι να είναι μέχρι στιγμής η μόνη που έχει εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της, αφού η απόκτηση του αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για τον σύλλογο της Τουρκίας.

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν ο Μαρτινέλι είναι διατεθειμένος να παίξει στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, καθώς σε πρώτη φάση έχει μηνύσει στην Άρσεναλ πως δεν ενδιαφέρεται να παίξει σε πρωτάθλημα που δεν μέσα στο top-5 της ευρώπης.

Από την άλλη, οι Λονδρέζοι έχουν προτείνει τον ποδοσφαιριστή σε αρκετές ομάδες των περιφερειακών πρωταθλημάτων.