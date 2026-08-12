Άρσεναλ: Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για Κόνσα
Οι Κανονιέρηδες θέλουν να προχωρήσουν στην ενίσχυση της άμυνας τους, με το όνομα του Έζρι Κόνσα της Άστον Βίλα να επανέρχεται στο προσκήνιο.
Αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε διακοπές ελέω της συμμετοχής του με την εθνική Αγγλίας στο Μουντιάλ, όμως σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την ομάδα που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν. Ο Άγγλος σέντερ μπακ δεν θα αγωνιστεί στη προσεχή αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν για το UEFA Super Cup.
Η Άρσεναλ δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει προσπάθεια για τον ποδοσφαιριστή, καθώς είχε καταθέσει πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ, αλλά απορρίφθηκε, αφού η Άστον Βίλα κοστολογεί τον παίκτη στα 60 εκατ. ευρώ.
Ο 28χρόνος στόπερ είχε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Άστον Βίλα.
🚨 Arsenal are still interested in signing Aston Villa defender Ezri Konsa before the transfer window closes.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 12, 2026
Villa value Konsa at £60M, but that price does not match Arsenal's current valuation.
Unai Emery confirmed Konsa's Super Cup absence is due to extra rest after the… pic.twitter.com/I2FfC39WCW
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