Η Άρσεναλ ψάχνεται για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής, με το όνομα του Κόνσα της Άστον Βίλα να επανέρχεται μετά τη πρώτη προσπάθεια απόκτησής του.

Οι Κανονιέρηδες θέλουν να προχωρήσουν στην ενίσχυση της άμυνας τους, με το όνομα του Έζρι Κόνσα της Άστον Βίλα να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε διακοπές ελέω της συμμετοχής του με την εθνική Αγγλίας στο Μουντιάλ, όμως σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την ομάδα που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν. Ο Άγγλος σέντερ μπακ δεν θα αγωνιστεί στη προσεχή αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν για το UEFA Super Cup.

Η Άρσεναλ δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει προσπάθεια για τον ποδοσφαιριστή, καθώς είχε καταθέσει πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ, αλλά απορρίφθηκε, αφού η Άστον Βίλα κοστολογεί τον παίκτη στα 60 εκατ. ευρώ.

Ο 28χρόνος στόπερ είχε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Άστον Βίλα.