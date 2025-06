Από τον Αμπέλ Φερέιρα της Παλμέιρας στον Ντιέγκο Σιμεόνε, οι προπονητές με τα ακριβότερα συμβόλαια που θέλουν να κάνουν τη διαφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 συγκεντρώνει μερικές από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, των οποίων ηγούνται προπονητές με τεράστια εμπειρία, αλλά και πανάκριβα συμβόλαια. Εκτός από τους τίτλους, σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο «Τσόλο» Σιμεόνε αλλά και ανερχόμενοι τεχνικοί όπως ο Βενσάν Κομπανί, θα κουβαλήσουν στα γήπεδα των ΗΠΑ τις δικές τους φιλοσοφίες, τα ηγετικά χαρακτηριστικά τους, θέλοντας να αφήσουν τη δική τους σφραγίδα στην ανανεωμένη αυτή διοργάνωση.

Από τον Αμπέλ Φερέιρα, που μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε θρύλο της Παλμέιρας, μέχρι τον Λουίς Ενρίκε που ξεκίνησε να γράφει ιστορία με την Παρί Σεν Ζερμέν, κάθε τεχνικός αντιπροσωπεύει μια διαφορετική σχολή και φυσικά αμείβεται με το παραπάνω για το έργο του.

Αμπέλ Φερέιρα – Παλμέιρας

Ο Αμπέλ Φερέιρα, από τεχνικός του ΠΑΟΚ έφθασε να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στο νότιο ημισφαίριο, με συμβόλαιο 4,7 εκατομμυρίων ευρώ στην Παλμέιρας. Έχει κατακτήσει, μεταξύ άλλων, δύο φορές το Copa Libertadores από το 2020, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως καθοριστικό στοιχείο σε κάθε επιτυχία της ομάδας, ειδικά σε διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο τόσο από τους παίκτες του όσο και από τους φιλάθλους και αυτό που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει τα τελευταία πέντε χρόνια είναι ικανότητά του να κινητοποιεί τους ποδοσφαιριστές του και να κερδίζει στα κρίσιμα παιχνίδια. Έχει χαρίσει στους Βραζιλιάνους πολλαπλούς τίτλους, τόσο εντός των συνόρων όσο και σε διεθνές επίπεδο, με πιο πρόσφατο αυτό του πρωταθλήματος Paulista το 2024.

Μαρσέλο Γκαγιάρδο – Ρίβερ Πλέιτ

Ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο επιδραστικούς προπονητές της Νότιας Αμερικής, που παράλληλα αμείβεται με 6 εκατ. ευρώ ετησίως από τη Ρίβερ Πλέιτ. Οι δύο θητείες του περιλαμβάνουν πολλούς διεθνείς τίτλους με τους Αργεντινούς, όπως το πρωτάθλημα το 2023 αλλά και το Super Cup την ίδια χρονιά. Μετά απο ένα σύντομο πέρασμα από την Αλ Ιτιχάντ, ο 49χρονος τεχνικός επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα όπου μεγαλούργησε και κέρδισε τρεις φορές το Ρεκόπα Σουδαμερικάνα.

Θέλει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο αλλά και δίνει την ίδια έμφαση και στην οργανωμένη άμυνα. Η ικανότητά του να αναδεικνύει νέους παίκτες και να διατηρεί ενωμένη την ομάδα κάνει τη Ρίβερ Πλέιτ μια υπολογίσιμη δύναμη σε οποιαδήποτε διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του Μουντιάλ Συλλόγων.

Βενσάν Κομπανί – Μπάγερν

Ο Βενσάν Κομπανί έχει χρησιμοποιήσει τις ηγετικές του ικανότητες και την αμυντική εμπειρία από τα γήπεδα στο ρόλο του ως προπονητής στην Μπάγερν Μονάχου. Με ένα συμβόλαιο που φθάνει τα 8 εκατ., ο ίδιος έχει αποδείξει ότι ήρθε για να μείνει στους Βαυαρούς έχοντας ανταπεξέλθει πλήρως σε αυτό που του ζητήθηκε όταν ανέλαβε δράση το περασμένο καλοκαίρι.

Παρά το ότι είναι ο νεότερος προπονητής στη διοργάνωση, είναι καλά προετοιμασμένος και έρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τους Γερμανούς. Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των παικτών του οι οποίο κατέκτησαν φέτος την Bundesliga, δείχνοντας ότι η προπονητική του φιλοσοφία έχει ισχυρά θεμέλια για μελλοντικές επιτυχίες όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε μία παγκόσμια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ Συλλόγων του 2025.

📊 Vincent Kompany (39 years and 64 days) is the youngest coach at the Club World Cup. pic.twitter.com/Jzl0gXd3EU — Bayern & Football (@MunichFanpage) June 12, 2025

Τσάμπι Αλόνσο – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Τσάμπι Αλόνσο, μεταπηδώντας από λαμπρή καριέρα ως παίκτης, καθιερώθηκε γρήγορα ως καινοτόμος προπονητής στη Λεβερκούζεν αρχικά και πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το συμβόλαιό του νεοφερμένου τεχνικού της Βασίλισσας αγγίζει τα 9 εκατομμύρια και επιβεβαιώνει την πίστη του συλλόγου στο όραμά του να διαμορφώσει το μέλλον και να αναβιώσει την παράδοση των επιτυχιών των Μερένγκες.

Στόχος του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είναι να κάνει το ιδανικό ξεκίνημα σε αυτή τη νέα και απαιτητική αποστολή που ανέλαβε και να αποδείξει ότι δικαίως ο Φλορεντίνο Πέρεθ και η διοίκηση των Μαδριλένων τον είχαν εμπιστευθεί εδώ και μήνες για να καθίσει στην άκρη του πάγκου της Ρεάλ. Έχει το πλεονέκτημα του ότι έρχεται στις ΗΠΑ με ένα γεμάτο ταλέντο ρόστερ και παίκτες που γνωρίζουν το πόσο βαριά είναι η φανέλα της ομάδας αυτής.

The Xabi Alonso era has officially begun at Madrid ⚪ pic.twitter.com/rGwqjS0HXA — B/R Football (@brfootball) June 9, 2025

Λουίς Ενρίκε – Παρί Σεν Ζερμέν

Η πρόσληψη του Λουίς Ενρίκε στην Παρί Σεν Ζερμέν συνοδεύτηκε από μεγάλες προσδοκίες και σύνθετους στόχους, κάτι που αντανακλάται στον μισθό των 10 εκατομμυρίων που λαμβάνει ο Ισπανός. Ο ίδιος κατάφερε να ανταπεξέλθει σε όλα όσα του ζητήθηκαν κατακτώντας με τους Παριζιάνους το πρώτο Champions League στην ιστορία τους.

Πέρα από το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Λουίς Ενρίκε πήρε φέτος τη Ligue 1, αλλά και το Κύπελλο Γαλλίας, ολοκληρώνοντας για την PSG το πρώτο της τρεμπλ και δεύτερο στην καριέρα του.

Το προπονητικό στυλ του είναι ιδανικό για ένα ρόστερ γεμάτο ταλέντο, όπως είναι αυτό της Παρί. Παρά το γεγονός ότι είναι σχετικά νέος στο τιμόνι της γαλλικής ομάδας, η εμπειρία του στο κορυφαίο επίπεδο του έδωσε την ικανότητα να διαχειριστεί την πίεση και να φέρει εις πέρας την αποστολή του την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

How Luis Enrique changed the mindset of his PSG players 🧠 pic.twitter.com/E0uDPs1KhU — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 6, 2025

Πεπ Γκουαρδιόλα – Μάντσεστερ Σίτι

Οι συστάσεις είναι περιττές για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Ισπανός είναι ένας δάσκαλος που έχει αναμορφώσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Με συμβόλαιο 22,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι, είναι ένας από τους πλουσιότερους τόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Από την έναρξη της θητείας του στους Πολίτες έχει κατακτήσει έξι φορές την Premier League, μία το Champions League το 2023, το UEFA Super Cup, τo Community Shield, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2023. Πέρα από προπονητής, είναι ένας «φιλόσοφος» του αθλήματος, μία τεράστια προσωπικότητα που ξέρει πώς να εντάσσει στα πλάνα του τους νέους παίκτες και να τους ενσωματώνει δίπλα σε ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα έχει στη διάθεσή του νέα πρόσωπα, πρόσφατες προσθήκες των Citizens.

Ντιέγκο Σιμεόνε – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχει γίνει συνώνυμο της Ατλέτικο Μαδρίτης εδώ και 14 χρόνια. Έχει καταφέρει να κάνει τους Ροχιμπλάνκος έναν σύλλογο με σταθερότητα, συνοχή και γι' αυτό αμείβεται με το απίστευτο ποσό των 34 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στο Μουντιάλ Συλλόγων και ένας εκ των κορυφαίων παγκοσμίως. Υπό την ηγεσία του η Ατλέτικο συνεχίζει να είναι πρωταγωνίστρια στη La Liga, με σταθερή παρουσία στις τρεις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και διατηρεί μία επίσης ανταγωνιστική πορεία στην Ευρώπη.

Ο ίδιος ζητά από τους παίκτες του να παίζουν πειθαρχημένα, ενώ η ικανότητά του να μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του τη νοοτροπία νικητή και να τους ωθεί να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους έχει κάνει την ομάδα του μία από τις πιο ανταγωνιστικές σε κάθε διοργάνωση που λαμβάνει μέρος. Την ίδια εικόνα θα παρουσιάσει και στα γήπεδα των ΗΠΑ.