Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο κλειστό γκρουπ των αήττητων ομάδων σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, με τις επιδόσεις του στις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ανήκουν σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων που παραμένουν αήττητες.

Η νέα σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά, με τις ομάδες απο τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να ρίχνονται στην μάχη των εγχώριων, αλλά και των διεθνών διοργανώσεων, η κάθε μία με τους δικούς της στόχους.

Μέχρι και την περασμένη εβδομάδα αρκετές ομάδες δεν είχαν γευτεί το πικρό ποτήρι της ήττας, ωστόσο το σαββατοκύριακο που μας πέρασε αρκετές στραβοπάτησαν και χάλασαν το αήττητο ρεκόρ τους.

Πλέον μόλις 17 σύλλογοι στα κορυφαία 15 πρωταθλήματα της Ευρώπης είναι αήττητοι, ενώ μόνο μία ομάδα διατηρεί το απόλυτο, έχοντας το 8/8 σε Ευρώπη και εγχώριες διοργανώσεις.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει δώσει 13 επίσημους αγώνες και έχει το μεγαλύτερο αήττητο ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη, με συνολικό απολογισμό 8 νίκες και 5 ισοπαλίες, όλες στα προκριματικά του Europa Conference League. Μετράει ακόμη 5 νίκες στο πρωτάθλημα και 2 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η Γάνδη συγκατοικεί στην κορυφή μαζί με το «τριφύλλι», καθώς έχει δώσει επίσης έξι ευρωπαϊκά προκριματικά με ρεκόρ 2 νίκες και 4 ισοπαλίες, ενώ στο πρωτάθλημα έφτασε τις έξι νίκες και μία ισοπαλία.

Η ΑΕΚ βρίσκεται επίσης στην λίστα, καθώς έχει φτάσει τα 11 επίσημα ματς, μετά και το χθεσινό 2-1 κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με ρεκόρ 7 νίκες και 4 ισοπαλίες. Ωστόσο μία από τις ισοπαλίες της Ένωσης προήλθε στο Σούπερ Καπ, όπου εν τέλει ηττήθηκε στα πέναλτι από τον ΟΦΗ.

Στην Αγγλία, μετά και την 5η αγωνιστική της Premier League οι Λίβερπουλ, Μπρέντφορντ και Έβερτον είναι όλες αήττητες στις εγχώριες διοργανώσεις του, με το σύνολο του Άντονι Ιραόλα να έχει καταγράψει και μία νίκη στο Champions League.

Στην Ιταλία, η Ρόμα μετράει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες, μετά και το χθεσινό 2-2 κόντρα στην Ίντερ, ενώ σε Πορτογαλία και Τουρκία, οι Σπόρτινγκ, Σάντα Κλάρα και η Κασίμπασα αντίστοιχα δεν έχουν γνωρίσει ακόμη την ήττα.

Στην Γαλλία δύο σύλλογοι διατηρούν ακόμη το αήττητο τους, με τη Μονακό του Φελίπε Λουίζ και την Παρί FC του Λίαμ Ροσενίορ να έχουν ξεκινήσει τη σεζόν τους με τον ιδανικότερο τρόπο.

Δύο αήττητες ομάδες βρίσκουμε και στην Κύπρο, με την Ομόνοια και τον Ολυμπιακό Λευκωσίας να παραμένουν αήττητοι, μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της σεζόν.

Τέλος, η Μπαρτσελόνα είναι η μοναδική του κλειστού γκρουπ που έχει το απόλυτο 8/8, «μετρώντας» 7 νίκες στη La Liga και 1 στο Champions League, όπου επικράτησε με 5-1 της Φέγενορντ. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ τρομάζει φέτος, κάθως έχει πετύχει 36 γκολ σε 8 επίσημους αγώνες, πετυχαίνοντας κατά μέσο όρο 4,5! τέρματα ανά παιχνίδι.

Οι αήττητοι