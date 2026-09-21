Ο Τζέιμι Κάραγκερ εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τον Φλόριαν Βιρτς, «ζητώντας» από τον Αντόνι Ιραόλα να αφαιρέσει τον Γερμανό από την αρχική ενδεκάδα των «reds».

Η Λίβερπουλ, αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να «αποδράσει» από την έδρα της Μπόρνμουθ την Κυριακή (20/09), χάρη στο γκολ του Αλεξάντερ Ίσακ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Σε γενικές γραμμές το σύνολο του Άντονι Ιραόλα έπαιξε αρκετά μέτρια, ωστόσο, για τον Τζέιμι Κάραγκερ αυτός που ξεχώρισε με την μετριότητα του ήταν ο Φλοριάν Βιρτς. Ο άλλοτε αμυντικός των «reds», επέκρινε για ακόμη μία φορά τον Γερμανό μέσο για την ελάχιστη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας του.

«Ήταν μία από τις πιο μέτριες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Εχω ασκήσει κριτική στο γεγονός ότι δεν έχει τους αριθμούς (γκολ ή ασίστ), αλλά συνήθως όταν παρακολουθείς τον Βιρτζ, είναι καθαρός και τακτοποιημένος, διατηρεί την κατοχή της μπάλας, υπάρχουν πράγματα που σου αρέσουν».

«Βγαίνει από μια δύσκολη κατάσταση όπου κανονικά περιμένεις από τον παίκτη σου να χάσει την μπάλα. Αλλά ο λόγος που ανησυχώ δεν είναι ότι νομίζω ότι ο Βιρτς είναι σε κακή φόρμα από τότε που ήρθε στη Λίβερπουλ. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε αυτό είναι. Ανησυχούσα για εκείνον απ΄όταν ήρθε εδώ πριν από 12 μήνες. Και ίσως ήταν λίγο νωρίς για να το πω αυτό, για αυτό δεν το είπα, αλλά ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού μου».

Ο θρύλος της Λίβερπουλ υποστήριξε στη συνέχεια ότι ο άλλοτε άσος της Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει προσφέρει ελάχιστα στον σύλλογο, ενώ παράλληλα δεν δίστασε να «ζητήσει» από τον Ιραόλα να τον αφαιρέσει από την αρχική ενδεκάδα της ομάδας.

«Η ανησυχία για τον Βιρτζ τώρα είναι ότι οι εμφανίσεις του μέχρι στιγμής, ή αυτά που έχει δώσει στη Λίβερπουλ, είναι πολύ λίγα. Αυτό που περιμέναμε από εκείνον ήταν να οδηγήσει τη Λίβερπουλ σε έναν ακόμη τίτλο πρωταθλήματος ή σε ένα Champions League».

«Το χάσμα που πρέπει να κάνει για να δικαιολογήσει σχεδόν αυτό που περίμενε ο κόσμος, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο. Δεν μπορείς να φτάσεις εκεί. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα ​​ο Ιραόλα πρέπει να πάρει μια γενναία απόφαση. Ο Βιρτς δεν θα ήταν στην αρχική μου ενδεκάδα στη Λίβερπουλ».