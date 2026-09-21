Ο Μοχάμεντ Σαλάχ τιμωρήθηκε με αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες και χρηματικό πρόστιμο, για υπερβολική ταχύτητα.

Στον Μοχάμεντ Σαλάχ επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για έξι μήνες, καθώς δεν κατάφερε να αναγνωρίσει το άτομο που οδηγούσε τη Rolls-Royce του, όταν αυτή πιάστηκε να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun».

Αναλυτικότερα, το όχημα του, μια ηλεκτρική Rolls-Royce Spectre αξίας άνω των 466.000 ευρώ, καταγράφηκε από κινητή κάμερα ελέγχου ταχύτητας να πηγαίνει με 100χλμ/ώρα σε ζώνη με ανώτατο όριο τα 80χλμ/ώρα, στην περιοχή του Wilmslow στο Cheshire τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν ενημέρωσε την αστυνομία ποιος βρισκόταν στα αλήθεια πίσω από το τιμόνι του οχήματος του και επίσης δεν απάντησε σε δύο δικαστικές κλήσεις που στάλθηκαν στην διεύθυνση κατοικίας του στην Αγγλία, με αποτέλεσμα οι δικαστές του Γουόρινγκτον να τον καταδίκασαν ερήμην του τον περασμένο Αύγουστο.

Εκτός από την ανάκληση της άδειάς του για έξι μήνες, οι αρχές επέβαλαν επίσης πρόστιμο 769 ευρώ στον νυν επιθετικό της Τραμπζονσπόρ.

Mohamed Salah given six-month driving ban https://t.co/9BHZDtC4RS September 21, 2026

Για την ιστορία, αυτό δεν ήταν το πρώτο τροχαίο ατύχημα που έχει να κάνει σχέση με τον Σαλάχ. Το 2022, του επιβλήθηκε πρόστιμο και τρεις βαθμοί ποινής, επειδή οδήγησε τη Ferrari του πάνω από το όριο ταχύτητας, ενώ το 2018, βιντεοσκοπήθηκε να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγούσε.