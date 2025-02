Η Άστον Βίλα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει το δανεισμό του Μάρκο Ασένσιο από την Παρί Σεν Ζερμέν για τους επόμενους έξι μήνες.

Η πώληση του Τζον Ντουράν στην Αλ Νάσρ αντί 77 εκατ. ευρώ, δημιούργησε ένα κενό στη γραμμή κρούσης της Άστον Βίλα το οποίο ο Ουνάι Έμερι τρέχει να αναπληρώσει. Η λύση του Ισπανού τεχνικού είναι ο Μάρκο Ασένσιο, όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 29χρονος επιθετικός ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο ο χρόνος συμμετοχής που λαμβάνει δεν τον ικανοποιεί και μετά την επιβεβαίωση από τον Λουίς Ενρίκε ότι δεν σκοπεύει να τον αξιοποιήσει περισσότερο, η αποχώρησή του έχει γίνει μονόδρομος.

Ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα ταξιδέψει άμεσα στο Μπέρμιγχαμ για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από τους Villans. Θα αγωνιστεί για τους Άγγλους ως δανεικός μέχρι τον προσεχή Ιούνιο, ενώ το συμβόλαιό του δεν περιλαμβάνεται υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Ο Ασένσιο είναι παίκτης των Παριζιάνων από το καλοκαίρι του 2023, όταν αποχώρησε από τη Βασίλισσα. Μέχρι στιγμής έχει παίξει μόνο σε 47 παιχνίδια, σκοράροντας επτά γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ. Το deal έχει ολοκληρωθεί την ώρα που αναμένεται να ανακοινωθεί και η συμφωνία της Βίλα με τον Μάρκους Ράσφορντ.

🟣🔵 Aston Villa will cover 100% of Marco Asensio’s salary until June, as PSG accepted a straight loan.



No buy option and Asensio to land in England for medical today. pic.twitter.com/IiezQrpF6c