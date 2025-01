Επίσημη έγινε η μεταγραφή του Τζον Ντουράν στην Αλ Νασρ, με την ομάδα από τη Σαουδική Αραβία να πληρώνει στην Άστον Βίλα 77 εκατ. ευρώ για τον 21χρονο!

Το μεγάλο deal μεταξύ της Αλ Νασρ και της Άστον Βίλα για τον Τζον Ντουράν ολοκληρώθηκε, με τον 21χρονο να ανακοινώνεται από τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας και του Κριστιάνο Ρονάλντο την Παρασκευή (31/01).

Η συμφωνία των δύο ομάδων «έκλεισε» στα 77 εκατ. ευρώ τα οποία εισέπραξαν οι Villans, οι οποίοι είχαν αποκτήσει τον Κολομβιανό φορ από το Σικάγο για 29,5 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι το 2023. Ο Ντουράν φόρεσε τη φανέλα της Άστον Βίλα 78 φορές καταγράφοντας είκοσι γκολ έχοντας ως... σήμα κατατεθέν του το σκοράρισμα ερχόμενος από τον πάγκο. Μία ημέρα πριν (30/01), ο 21χρονος είχε περάσει τις ιατρικές εξετάσεις στο Λονδίνο και πλέον θα αγωνίζεται με την Αλ Νασρ έως το 2030! Ο Ουνάι Έμερι ψάχνει ήδη τον αντικαταστάτη του Ντουράν για την επίθεση της ομάδας του και έχει στρέψει την προσοχή του στην περίπτωση του Μάρκους Ράσφορντ.

A number that carries history and glory at AlNassr 🌟

The iconic No. 9 is back! 🔥#DuránIsYellow pic.twitter.com/PTyvfllhTS