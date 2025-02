Ο Μάρκους Ράσφορντ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Άστον Βίλα ως δανεικός μέχρι τον προσεχή Ιούνιο.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έτρεξαν με ταχύτατους ρυθμούς και πλέον ο Μάρκους Ράσφορντ είναι έτοιμος να υπογράψει με τους Villans.

Ο Άγγλος διεθνής θα μετακομίσει στο Μπέρμιγχαμ ως δανεικός μέχρι τον Ιούνιο του 2025, ενώ στο συμβόλαιό του θα υπάρχει οψιόν αγοράς. Σύμφωνα με την Athletic και τον Ντέιβιντ Όρνστεϊν, ο ίδιος ο Ουνάι Έμερι επικοινώνησε με τον παίκτη και του ανέλυσε το πώς σκοπεύει να τον αξιοποιήσει.

Από τη μεριά του ο 27χρονος ήταν θετικός στο να αγωνιστεί για τη Βίλα μιάς και η αποχώρησή του από τους Κόκκινους Διαβόλους έχει πλέον γίνει μονόδρομος. Μένει να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal, με τους «χωριάτες» να καλύπτουν τους μισθούς του Άγγλου εξτρέμ και να συμπεριλαμβάνουν και μπόνους στη μεταξύ τους συμφωνία.

