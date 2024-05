Η Τσέλσι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με την Μπράιτον έχοντας κάνει έξι αλλαγές και πολλοί ήταν εκείνοι που απόρησαν. Η απάντηση ωστόσο έρχεται λόγω του τραυματισμού του Μιχάιλο Μούντρικ…

Πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια να εξασφαλίσει την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πήρε η Τσέλσι. Οι «μπλε» του Λονδίνου επικράτησαν με 2-1 της Μπράιτον εκτός έδρας και έκαναν αποφασιστικό βήμα για την 6η θέση μόλις μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν. Μια αναμέτρηση που τα είχε όλα για τους «μπλε».

Την ιστορική επίδοση του Κόουλ Πάλμερ, την ανόητη αποβολή του Τζέιμς που θα του στοιχίσει τέσσερα παιχνίδια αλλά και τις έξι αλλαγές που έκανε ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Πολλοί ήταν εκείνοι που απόρησαν όταν η Τσέλσι χρησιμοποίησε την τελευταία της διακοπή περνώντας στον αγωνιστικό χώρο δυο φρέσκους ποδοσφαιριστές, έχοντας ήδη κάνει τέσσερις αλλαγές. Και όχι, δεν ήταν... παράνομη η κίνηση του Ποτσετίνο, καθώς ο Αργεντινός είχε το δικαίωμα των έξι αλλαγών.

Ο λόγος είχε να κάνει με τον τραυματισμό του Μιχάιλο Μούντρικ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ουκρανός δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να πέφτει στο έδαφος, εμφανώς ζαλισμένος. Παρότι σηκώθηκε, ο 25χρονος δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί και η Τσέλσι χρησιμοποίησε την «concussion substitute». Τι είναι η «concussion substitute».

If a Chelsea player did what Lamptey did to Mudryk, they would be suspended for half a season



pic.twitter.com/Y4yvkXfios