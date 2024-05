Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «λύγισε» τη Νιούκαστλ (3-2) και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της για έξοδο στην Ευρώπη. «Διπλό» από... χρυσάφι την Τσέλσι που πάτησε εξάδα με το 2-1 κόντρα στην Μπράιτον.

Πήρε το... ντέρμπι της Ευρώπης η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έμεινε «ζωντανή» για έξοδο στο Europa ή το Conference League. Οι Κόκκινοι Διάβολοι «λύγισαν» 3-2 τη Νιούκαστλ στο «Ολντ Τράφορντ» και θα τα παίξουν όλα για όλα στην τελευταία στροφή της Premier League, θέλοντας καλύτερο αποτέλεσμα από τους Magpies για να τερματίσουν στην 7η θέση.

