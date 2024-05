Ονειρική η πρώτη σεζόν του Κόουλ Πάλμερ στην Τσέλσι με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να καταρρίπτει τους αριθμούς που είχε ο Εντέν Αζάρ στην καλύτερη του αγωνιστική περίοδο με τους Λονδρέζους.

Πρωταγωνιστής της Τσέλσι για ακόμη μια φορά ήταν ο Κόουλ Πάλμερ. Ο Άγγλος έκανε ένα ακόμα μεστό παιχνίδι καθώς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ απέναντι στην Μπράιτον κόντρα στην οποία οι «μπλε» επικράτησαν με 2-1 και ανέβηκαν στην 6η θέση της Premier League μόλις μια αγωνιστική πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος.

Για τον Πάλμερ αυτό ήταν το 22ο του γκολ φέτος στην Premier League. Ο 22χρονος διανύει μια ονειρική πρώτη σεζόν στο Λονδίνο έχοντας ξεχωρίσει σαν τη… μύγα μέσα στο γάλα καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Από την ημέρα της αποχώρησης του Εντέν Αζάρ κανείς στην Τσέλσι δεν είχε καταφέρει να σημειώσει τέτοιες ατομικές επιδόσεις και να πάρει τους «μπλε» μόνος του από το χέρι.

Ο Πάλμερ φέτος γράφει ιστορία, αφήνοντας μάλιστα τον Βέλγο σταρ πίσω του όσον αφορά τους αριθμούς και τις ατομικές επιδόσεις. Με το γκολ του απέναντι στην Μπράιτον έφτασε τα 22 γκολ και σε συνδυασμό με τις 10 ασίστ μετράει 32 γκολ/ασίστ στην Premier League.

Πρόκειται για μια φοβερή επίδοση, με τον Άγγλο να έχει ήδη αφήσει πίσω του την καλύτερη σεζόν του Αζάρ σε αριθμούς στην Premier League.

Πιο συγκεκριμένα, τη σεζόν 2018/19, την τελευταία του δηλαδή στο Λονδίνο, ο Βέλγος μέτρησε στην Premier League 16 γκολ και 15 ασίστ συνεισφέροντας συνολικά σε 31 γκολ της Τσέλσι στο πρωτάθλημα. Ο Πάλμερ κατάφερε να σπάσει τη συγκεκριμένη επίδοση και μάλιστα με πέντε λιγότερες συμμετοχές, έχοντας την ευκαιρία να διευρύνει τους ατομικούς του αριθμούς την τελευταία αγωνιστική στο «Στάμφορντ Μπριτζ» απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Cole Palmer has been directly involved in 32 Premier League goals this season, beating Eden Hazard’s personal best for goals and assists in a league campaign for Chelsea:



Hazard (18/19)

◎ 37 games

◎ 16 goals

◎ 15 assists



Palmer (23/24)

◉ 32 games

◉ 22 goals

◉ 10… pic.twitter.com/MmB5bg5KO7