Νέβιλ: «Αν η Νότιγχαμ δεν σταματήσει να ασχολείται με τη διαιτησία θα πέσει»

Ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν σχολιαστής του Sky Sports, Γκάρι Νέβιλ, μίλησε για ακόμα μια φορά για τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ και τα παράπονα της Νότιγχαμ Φόρεστ για τη διαιτησία.

Ο Γκάρι Νέβιλ «ξαναχτύπησε». Ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν σχολιαστής του Sky Sports είχε πει πως ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ πρέπει να παραιτηθεί από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Reds να σκέφτονται να κινηθούν νομικά εναντίον του, καθώς είχε χρησιμοποιήσει τον όρο «μαφιόζικη συμμορία», ενώ κατέκρινε την ανακοίνωση για τη διαιτησία του αγώνα με την Έβερτον. O 49χρονος Βρετανός μίλησε σε podcast του Sky Bet και τόνισε πως το κλαμπ πρέπει να σταματήσει να ασχολείται με τη διαιτησία για να γλιτώσει τον υποβιβασμό στην Championship.

«Ο λόγος που ζήτησα να παραιτηθεί ήταν γιατί αν είδε αυτό το tweet για τη Λούτον, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να αποστασιοποιηθεί από αυτό, αλλιώς είναι μέρος του.

Το δεύτερο μέρος είναι το ποδόσφαιρο. Εάν είστε ο ηγέτης αυτού του κλαμπ, από τότε που μπήκε ο Μαρκ Κλάτενμπουργκ στα τελευταία 10 παιχνίδια νίκησε σε έναν αγώνα. Στα 10 παιχνίδια πριν, νίκησαν τέσσερις.

Ποτέ δεν δίνεις στους ποδοσφαιριστές ή στους υπαλλήλους μια δικαιολογία για να γλιτώσουν τις ευθύνες τους. Τους έδωσε μια δικαιολογία για να μην κερδίσουν. Τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά όταν βάζεις αυτόν τον αρνητισμό, ο Νέκο Γουίλιαμς, που είνα καλός παίκτης, βγαίνει την Κυριακή και μιλάει για διαιτητές.

Όλοι τους απασχολούν τους διαιτητές και έχουν δώσει μια δικαιολογία στον εαυτό τους, όλοι είναι εναντίον τους. Δεν τους έχει βγει αυτή η στρατηγική.

Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να αλλάξουν εντελώς τη νοοτροπία τους και να ξεχάσουν τους διαιτητές. Βγάλτε τον Κλάτενμπεργκ από τα επίσημα, ώστε η κάμερα να σταματήσει να τον δείχνει και συγκεντρωθείτε στο ποδόσφαιρο, γιατί θα πέσετε αν δεν προσέξετε», ανέφερε ο Νέβιλ.

