Έντονη κριτική άσκησαν στη Νότιγχαμ Φόρεστ οι Γκάρι Νέβιλ και Τζέιμι Κάραγκερ μετά την ανακοίνωση του αγγλικού συλλόγου για τη διαιτησία του αγώνα με την Έβερτον.

Μεγάλο ντόρο έχει ξεσηκώσει στην Αγγλία η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Φόρεστ τοποθετήθηκε επίσημα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Έβερτον και εξέφρασε τα παράπονα της με έναν ασυνήθιστο τρόπο για τα αγγλικά δεδομένα.

Με την τοποθέτηση της η Νότιγχαμ άφησε αιχμές για τον VAR, Στιούαρτ Άτγουελ, υποστηρίζοντας πως είχαν ειδοποιήσει την Επιτροπή Διαιτησίας πως είναι οπαδός της Λούτον, η οποία είναι άμεση ανταγωνίστρια των Reds. Και οι τρεις φάσεις που ζήτησαν παράβαση οι φιλοξενούμενοι είχαν πρωταγωνιστή τον Άσλεϊ Γιανγκ, δυο για μαρκάρισμα στους Ρέινα - Χάντσον Οντόι εντός περιοχής και η άλλη για χέρι.

Μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει μεγάλο ντόρο στην Premier League, με τους Γκάρι Νέβιλ και Τζέιμι Κάραγκερ να ασκούν σφοδρή κριτική μέσω του Sky Sports. Οι δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές που εργάζονται στο αγγλικό Μέσο έδειξαν την ξεκάθαρη διαφωνία τους με την ανακοίνωση, με τον άλλοτε άσο της Γιουνάιτεντ να ζητά μάλιστα και την παραίτηση του Μαρκ Κλάτενμπεργκ από τον ρόλο του αναλυτή διαιτησίας της Νότιγχαμ.

«Πρέπει να παραιτηθεί από τη δουλειά του στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αν βλέπει αυτές τις λέξεις που αμφισβητούν την ακεραιότητα και ουσιαστικά αποκαλεί έναν διαιτητή του VAR απατεώνα επειδή υποστηρίζει έναν συγκεκριμένο σύλλογο, τότε υποστηρίζει αυτά που λέγονται και θα έχανε βασικά όλη την αξιοπιστία νομίζω με τους διαιτητές στο παιχνίδι. Θα πρέπει να παραιτηθεί απόψε και να αποστασιοποιηθεί από αυτή τη δήλωση, κατά τη γνώμη μου.

Είναι σαν δήλωση συμμορίας, ειλικρινά. Τι διάολο παίζουν; Πιστεύω ότι όλοι θα έδειχναν ενσυναίσθηση και συμπόνοια με τη Νότιγχαμ Φόρεστ αυτή τη σεζόν με μερικές από τις αποφάσεις που πήραν, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν», δήλωσε ο Νέβιλ αρχικά.

«Οι διαιτητές είχαν ένα τραγικό απόγευμα, κανείς δεν αντιλέγει. Αλλά αυτό που διάβασα περισσότερο μου μοιάζει με δήλωση ενός οπαδού που βρίσκεται σε μια pub. Είναι ντροπή. Καταλαβαίνω τις διαμαρτυρίες, ωστόσο δεν γίνεται μια ομάδα να ασχολείται με τέτοια θέματα και να αναφέρει ότι ο VAR είναι οπαδός της Λούτον. Πρέπει να δείχνεις και μια κλάση ως ποδοσφαιρική ομάδα», δήλωσε από την άλλη ο Κάραγκερ.

"He must resign from his job at Nottingham Forest" ❌



Gary Neville says Mark Clattenburg has to stand down tonight 😮 pic.twitter.com/VF2z4snn9s