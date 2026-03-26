Οι άνθρωποι της Νότιγχαμ Φόρεστ φέρονται να σκέφτονται να διαμαρτυρηθούν στην Premier League για την τιμωρία που επιβλήθηκε πρόσφατα στην Τσέλσι.

Μπορεί το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Τσέλσι για οικονομικές ατασθαλίες που χρονολογούνται στην εποχή Αμπράμοβιτς να ήταν βαρύτατο, καθώς ξεπερνά τα δέκα εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι οι Λονδρέζοι έπεσαν στα... μαλακά, καθώς απέφυγαν την αφαίρεση βαθμών - με την ποινή τους να περιλαμβάνει και απαγόρευση μεταγραφών με αναστολή.

Ανάμεσα σε αυτούς, είναι όπως φαίνεται και η Νότιγχαμ Φόρεστ, με διεθνή δημοσιεύματα να αναφέρουν πως οι άνθρωποι της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη εξετάζουν το σενάριο να διαμαρτυρηθούν επίσημα στην Premier League για την ποινή των Λονδρέζων.

Κι αυτό καθώς στη Φόρεστ είχε επιβληθεί αφαίρεση τεσσάρων βαθμών τη σεζόν 2023/24, λόγω του ότι ο σύλλογος είχε παρουσιάσει ζημία μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης, με την ομάδα να αποφεύγει εντέλει τον υποβιβασμό στην Championship παρά το -4 που της είχε επιβληθεί, τερματίζοντας 17η στη βαθμολογία της Premier League.