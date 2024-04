Σκέψεις να κινηθεί νομικά κατά του Sky Sports και του Γκάρι Νέβιλ φέρεται να κάνει η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τις δηλώσεις περί «μαφιόζικης συμμορίας» που έκανε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μεγάλο ντόρο έχει ξεσηκώσει στην Αγγλία η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Φόρεστ τοποθετήθηκε επίσημα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Έβερτον και εξέφρασε τα παράπονα της με έναν ασυνήθιστο τρόπο για τα αγγλικά δεδομένα.

Ο Γκάρι Νέβιλ σχολίασε αρνητικά την ανακοίνωση της Φόρεστ κάνοντας μάλιστα λόγο για «μαφιόζικη συμμορία». Σύμφωνα με την Daily Mail, οι δηλώσεις του άλλοτε ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια εντός της Νότιγχαμ και εντός του κλαμπ γίνονται σκέψεις ώστε να κινηθεί νομικά ο σύλλογος κατά του Νέβιλ αλλά και του Sky Sports.

«Πρέπει να παραιτηθεί από τη δουλειά του στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αν βλέπει αυτές τις λέξεις που αμφισβητούν την ακεραιότητα και ουσιαστικά αποκαλεί έναν διαιτητή του VAR απατεώνα επειδή υποστηρίζει έναν συγκεκριμένο σύλλογο, τότε υποστηρίζει αυτά που λέγονται και θα έχανε βασικά όλη την αξιοπιστία νομίζω με τους διαιτητές στο παιχνίδι. Θα πρέπει να παραιτηθεί απόψε και να αποστασιοποιηθεί από αυτή τη δήλωση, κατά τη γνώμη μου.

Είναι σαν δήλωση συμμορίας, ειλικρινά. Τι διάολο παίζουν; Πιστεύω ότι όλοι θα έδειχναν ενσυναίσθηση και συμπόνοια με τη Νότιγχαμ Φόρεστ αυτή τη σεζόν με μερικές από τις αποφάσεις που πήραν, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νέβιλ.

