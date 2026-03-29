Premier League: Φέτος οι 2/4 πιο σύντομες θητείες προπονητών
Έμοιαζε πάνω κάτω αναμενόμενο και πράγματι έγινε πραγματικότητα. Μέσα σε 44 ημέρες, ο Ιγκόρ Τούντορ απομακρύνθηκε από την Τότεναμ, πληρώνοντας το μάρμαρο για την πορεία... υποβιβασμού που κάνουν οι Spurs.
Η θητεία του Κροάτη προπονητή στον πάγκο των Λονδρέζων είναι μία από τις πιο σύντομες στην ιστορία της Premier League και συγκεκριμένα εντοπίζεται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας, η οποία περιλαμβάνει ακόμη μία φετινή περίπτωση προπονητή. Μέσα σε 39 ημέρες, ο Άγγελός Ποστέκογλου αποτέλεσε παρελθόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ το φθινόπωρο και είναι δεύτερος πίσω μόνο από τον Σαμ Άλαρνταϊς, που είχε μείνει μόλις για 30 ημέρες στη Λιντς στο τέλος της σεζόν 2022/23, αποτυγχάνοντας να την κρατήσει στην κατηγορία.
Τρίτος στη λίστα είναι ο Λες Ριντ, ένας Βρετανός που πέρασε από διάφορα πόστα κατά τη διάρκεια της καριέρας του και το 2006 ανέλαβε για 44 μέρες την Τσάρλτον με καταστροφικά αποτελέσματα, αφού με ρεκόρ 1-1-6 αποχώρησε με συνοπτικές διαδικασίες και δεν δούλεψε ποτέ σε καμία άλλη ομάδα ως προπονητής!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.