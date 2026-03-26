Ο Άγγελος Ποστέκογλου μίλησε για την απόλυσή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο ξεκίνημα της σεζόν.

Με απολογισμό δύο ισοπαλιών και έξι ηττών σε οκτώ αγώνες, ο Άγγελος Ποστέκογλου άντεξε κάτι παραπάνω από έναν μήνα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, πριν απολυθεί στα μέσα Οκτωβρίου. Ο Ελληνοαυστραλός θυμήθηκε τι ακολούθησε μετά την καταδικαστική, για εκείνον, εντός έδρας ήττα από την Τσέλσι, μιλώντας στο αυστραλέζικο Μέσο SEN, όπου ανέφερε πως «δεν έχω πει την ιστορία αλλά ήταν βάναυσο, απολύθηκα αμέσως μετά τον αγώνα.

Ήμουν στο δωμάτιο των προπονητών, ήξερα ότι ερχόταν, αλλά με απέλυσαν αμέσως μετά το ματς. Δεν είχα κάνει ακόμα δηλώσεις και οι δημοσιογράφοι το ήξεραν. Μετά κόλλησα για 15 λεπτά στο φανάρι, είχα οπαδούς της Τσέλσι να με πικάρουν, εκείνοι της Φόρεστ δεν ήταν πιο ευγενικοί, και υπήρχαν και μικρά παιδιά που ήθελαν μια φωτογραφία. Ήταν σαν να... ξεπληρώνω τις αμαρτίες μου».

Ο Ποστέκογλου παραμένει ελεύθερος από το φθινόπωρο, έχοντας απομακρυνθεί πριν τη Φόρεστ και από την Τότεναμ, παρότι είχε οδηγήσει τον σύλλογο στον πρώτο του τίτλο μετά από 17 ολόκληρα χρόνια, κατακτώντας το Europa League ενάντια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2025.